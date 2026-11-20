Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 3 min de lectura

El dueño de un supermercado chino ubicado en la localidad de Benavídez fue acusado en las últimas horas de manosear a un chico de 11 años dentro del comercio, en una situación que quedó registrada por las cámaras y causó la bronca de los vecinos. Este viernes, tras conocerse las

El dueño de un supermercado chino ubicado en la localidad de Benavídez fue acusado en las últimas horas de manosear a un chico de 11 años dentro del comercio, en una situación que quedó registrada por las cámaras y causó la bronca de los vecinos.

Este viernes, tras conocerse las noticia, vecinos del barrio se acercaron a la puerta del local y lo destrozaron. Pintadas en las paredes, fuego en la vereda y el saqueo de toda la mercadería.

El hecho ocurrió en el Supermercado ACE, ubicado en Tucumán al 2080, en Benavidez, partido de Tigre. Según denunció el sitio SM Noticias, el dueño del local, un supermercadista chino de 46 años de apellido Xidi, fue denunciado por tocar a un chico de 11 años que había ido a comprar.

Según se ve en la cámara de seguridad, el chico había ido a comprar un helado. Xidi se acerca y primero lo empieza a tocar en la cabeza, luego en el hombro y la espalda, antes de darle un chirlo en la cola. Instantes después, se coloca por detrás y se apoya encima de él, tomándolo por la cintura.

El menor, visiblemente incómodo, trata de correrse en todo momento, mientras el comerciante se ríe.

Daiana, madre del menor,dijo que que su hijo le contó sobre el acoso al volver del supermercado. “El regresa y me dice; ‘mamá vamos para allá porque el chino me tocó la cola. Me vine rápido para acá y empezaron a venir todos los vecino y la policía. Me dan ganas de matarlo con mis propias manos", dijo la mujer.

Ante la denuncia, la familia fue al lugar a pedir las cámaras de seguridad. Sin embargo, el comerciante se negó “Se hacía el tonto, es un degenerado, quiero que es este preso y no salga nunca más”, dijo Daiana. Al ver las imágenes, se enfrentaron al hombre y lo filmaron. Otros vecinos, al enterarse, empezaron a charlar y descubrieron que eran varios los menores que habían sufrido situaciones similares.

La familia fue a presentar la denuncia ante la policía, que detuvo a Xidi. Se lo acusa de abuso sexual simple.

Por la noche, varios grupos de vecinos se acercaron al local para tratar de linhcar a los dueños, pero se cruzaron con la policía que protegió el negocio.

Este viernes por la mañana, otro grupo de vecinos volvieron al local y comenzaron a dejar pintadas contra el dueño. Luego prendieron fuego algunas ramas en la puerta y, poco antes de las 11 de la mañana, violentaron una puerta y comenzaron a saquearlo.

Según pudieron filmar los canales de televisión presentes en el lugar para cubrir la noticia, los vecinos se llevaban todo lo que les entraba en las manos: packs de gaseosas o cervezas, de harina, fideos, carbón, Fernet, vinos y conservas entre otros.

Unos minutos después, la policía se hizo presente en el lugar. Un patrullero se instaló en la puerta y comenzó a intentar disipar a los saqueadores. Según denunciaron los presentes ante las cámaras de TV, los oficiales comenzaron a reprimir y disparar contra los vecinos, cuando uno de ellos comenzó a tirar piedras.

Al encontrar al hombre que tiró la piedra, se lo llevaron detenido.

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