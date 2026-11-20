El hombre, de 65 años, fue hallado muerto y calcinado dentro de su camioneta sobre la Ruta Nacional 38. La Justicia busca establecer si el homicidio está relacionado con una denuncia por abuso sexual en su contra.

Un hombre de 65 años fue asesinado y calcinado dentro de su camioneta en la Ruta Nacional 38, en el Valle de Punilla, Córdoba. Los primeros estudios forenses determinaron que recibió múltiples puñaladas en el cuello y el tórax antes de que se iniciara el fuego.

La víctima fue identificada como Claudio Alberto Garavaglia, vecino del barrio Independencia, en la ciudad de Córdoba. El hombre había sido denunciado e imputado por el presunto abuso sexual de un menor de edad. La fiscalía intenta determinar si existe un vínculo entre esa causa y el homicidio.

El hallazgo de la camioneta incendiada en Punilla

El vehículo, una Toyota SW4, fue encontrado alrededor de las 4 de la madrugada del miércoles, entre La Cumbre y Los Cocos. Agentes de la Policía de Córdoba que patrullaban la zona advirtieron que la camioneta se estaba incendiando y solicitaron la intervención de los bomberos.

El cuerpo estaba en el asiento trasero, completamente calcinado, y una de las puertas posteriores del vehículo permanecía abierta. Tras el traslado a la morgue, los peritajes establecieron que el hombre había sido asesinado antes del incendio y que presentaba múltiples heridas de arma blanca.

La investigación por abuso sexual y el posible móvil

La causa por el homicidio quedó a cargo de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien reconstruyó los antecedentes de Garavaglia. El hombre estaba denunciado e imputado por el presunto abuso sexual de un menor de edad en una causa que tramita en la ciudad de Córdoba, bajo la instrucción del fiscal Juan Fernando Ávila Echenique desde principios de octubre pasado.

La principal hipótesis que analiza la investigación es que el crimen pudo haber sido una represalia por el presunto abuso. Sin embargo, la fiscalía busca establecer si hubo una conexión entre la denuncia y el asesinato, sin descartar otras líneas de investigación.

La relación con el denunciante y las amenazas denunciadas

Marcela Méndez, abogada del joven que denunció a Garavaglia, afirmó que su defendido tenía un vínculo cercano con el hombre y lo consideraba su “abuelo de crianza”. La letrada señaló: “El señor este se desempeñaba como si fuera abuelo de la víctima. Tenía una relación de cariño. Fue muy difícil tomar la decisión de hacer la denuncia. Le costó dos años de terapia y hacerse una persona fuerte”.

Méndez rechazó que el denunciante haya participado en el homicidio y sostuvo: “La víctima tenía la clara convicción de que la Justicia era el único camino. Por eso me extraña que digan que la víctima es sospechoso. Imposible que haya actuado con justicia por mano propia”.

Además, aseguró que Garavaglia habría amenazado a su defendido y a personas de su entorno. Según la abogada, el hombre decía que tenía poder y contactos en la Justicia, aunque afirmaba que no quería hacerles daño. Méndez también indicó que presentó un escrito para que cesaran los llamados que, según denunció, Garavaglia realizaba a la madrastra y a la hermanastra del joven.

“Yo fui a la Unidad Judicial, tengo contactos y el padre [de la víctima] lo sabe. Pero yo no quiero causarle daño a nadie”.

La abogada contó que fue ella quien comunicó al joven el hallazgo del cuerpo y describió la situación como “dolorosísimo”, por la dualidad del vínculo: “por un lado, es su abuelo y, por el otro, el monstruo que lo abusó”.