Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Adrián Pérez y sus hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron hallados sin vida en una zona rural tras desaparecer durante un viaje en moto. El examen forense determinó que murieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.

Adrián Pérez y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron encontrados muertos en una zona rural del norte de Salta luego de permanecer desaparecidos desde el viernes. El examen forense estableció que las víctimas fallecieron por un paro cardiorrespiratorio causado por insolación y deshidratación aguda.

La familia había partido en moto desde María Cristina, en Formosa, rumbo a Alto de la Sierra, localidad del departamento salteño de Rivadavia donde vivían. La búsqueda comenzó después de que la pareja de Pérez perdiera contacto con ellos y denunciara su desaparición.

Cómo encontraron a la familia en el norte de Salta

El operativo de rastrillaje se interrumpió durante la noche del viernes por las dificultades del terreno y la escasa visibilidad. Las tareas se reanudaron el sábado por la mañana, cuando los equipos hallaron los cuerpos en distintos puntos de una zona de monte cercana a un camino secundario.

El médico legal de la Policía realizó el examen cadavérico y confirmó la causa de muerte. La investigación quedó a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.

Las hipótesis sobre el recorrido en moto

Una de las hipótesis indica que Pérez habría tomado un camino alternativo, más corto, aunque arenoso y poco transitado. De acuerdo con esa reconstrucción, la moto sufrió un desperfecto y el hombre habría caminado cerca de un kilómetro mientras la empujaba, con las niñas sobre el asiento, bajo temperaturas que habrían alcanzado los 45 grados y sin agua suficiente.

En ese contexto, habría intentado hidratar a sus hijas con plantas de la zona. Luego, las habría dejado a la sombra para volver a María Cristina en busca de ayuda. Pérez murió en el trayecto y las niñas habrían intentado seguirlo antes de fallecer a distintas distancias.

Otra hipótesis plantea que la moto pudo haber volcado y que los integrantes de la familia sobrevivieron al accidente, pero que el recipiente en el que llevaban agua se rompió. Ninguna de estas reconstrucciones modifica la causa de muerte establecida por el examen forense.

El último adiós a Adrián Pérez y sus hijas

La localidad salteña despidió a la familia el domingo. La comuna de Santa Victoria Este colaboró con el sepelio, mientras familiares, vecinos y autoridades acompañaron el traslado de los restos.

Estaba previsto que Pérez fuera sepultado en Alto de la Sierra y que sus hijas fueran trasladadas a María Cristina, en Formosa.