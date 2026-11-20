El máximo tribunal anuló los artículos que liberaban los aumentos de las prepagas del control estatal. El fallo surgió de la demanda de una afiliada de Swiss Medical que había enfrentado una suba del 110 por ciento.

La Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que permitían a las empresas de medicina prepaga aumentar sus cuotas sin autorización del Gobierno. La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

En un fallo de ocho páginas, los jueces cuestionaron que el decreto no justificara la urgencia necesaria para modificar la Ley 26.682, que regula el sistema de medicina prepaga. El pronunciamiento se conoció el mismo día en que el Senado se disponía a ratificar la restitución de la Ley de Tierras.

Los argumentos de la Corte contra el DNU 70

El tribunal sostuvo que "de la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682".

También señaló que el Poder Ejecutivo fundamentó las medidas en la afirmación de que existía una crisis en el sistema de salud y en la necesidad de aumentar su competitividad mediante la liberación de precios. Para los magistrados, "Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley ".

En el fallo, los jueces agregaron que "Los considerandos del decreto 70/23 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación". Además, afirmaron que "no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país".

El reclamo de una afiliada de Swiss Medical

La causa fue iniciada por María Del Carmen Bobbio contra Swiss Medical, luego de que el valor de su cuota aumentara un 110 por ciento entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. De haberse mantenido la aplicación de la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido del 6,26 por ciento.

En primera instancia, la afiliada obtuvo una sentencia adversa. Luego apeló ante la Cámara Federal de La Plata, que revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y ordenó a la empresa ajustar los aumentos al IPC. También dispuso que el Estado reasumiera "las funciones que le corresponden".

El Estado nacional y Swiss Medical apelaron el fallo de segunda instancia, por lo que el caso llegó a la Corte Suprema. Los artículos anulados habían derogado el artículo 5, inciso G, y sustituido el artículo 17 de la Ley 26.682, normas que establecían el control estatal sobre los valores de las cuotas.

El alcance del fallo y los reclamos de usuarios

La resolución corresponde a uno de los 300 casos presentados por usuarios de prepagas ante la Justicia desde diciembre de 2023. Según fuentes judiciales, es la primera vez que se declara la inconstitucionalidad de artículos del DNU 70/23 en una causa de este tipo, luego de que otros planteos no prosperaran por falta de legitimación directa de quienes los habían iniciado.

El fallo podría sentar jurisprudencia para los otros reclamos impulsados por afiliados con argumentos similares. Un camarista estimó que, a partir de esta decisión, podrían dictarse nuevas sentencias contra las empresas.

La Corte aclaró que su pronunciamiento no constituye una opinión sobre el resto del decreto. En el proceso, la Cámara Federal de La Plata había sostenido que el DNU dejaba "librados a los usuarios al fenómeno de la cartelización de mercado de salud" y que una decisión de esa naturaleza debía tratarse en el Congreso, incluso durante sesiones extraordinarias.