Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Romina González, de 35 años, fue encontrada asesinada a puñaladas en el bar Morrison, donde trabajaba. Su pareja, de 38, estaba herida junto al cuerpo e internada con pronóstico reservado.

Romina González, de 35 años, fue asesinada a puñaladas en el bar Morrison, donde trabajaba como encargada, en la ciudad de Córdoba. Su pareja, un hombre de 38 años, fue hallada herida junto al cuerpo y es investigada en relación con el crimen.

El hecho fue descubierto el jueves por la noche en el local ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 300, frente a la zona conocida como La Cañada. Una empleada llegó para comenzar su jornada laboral y, al entrar, escuchó ruidos en el sector de los baños.

El crimen en el bar Morrison de Córdoba

Al acercarse, la trabajadora encontró a dos personas tendidas en el piso e inconscientes, ambas con múltiples heridas de arma blanca. El personal médico que acudió al lugar constató la muerte de González.

El hombre fue identificado como Nicolás Gabriel Pedraza. Estaba vivo y presentaba varias lesiones provocadas por un arma blanca. Luego de recibir las primeras atenciones, fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde permanecía internado con pronóstico reservado.

La hipótesis sobre la pareja de la víctima

Una de las hipótesis de la investigación sostiene que, después del episodio, Pedraza habría intentado quitarse la vida. La causa busca establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades.

Una comerciante que dijo conocer a la pareja contó que González le había mencionado cambios recientes en la situación laboral del hombre dentro del bar. También relató que la víctima era clienta de su negocio y que tenía más trato con ella que con Pedraza.

“La conozco a Romina y al novio, obviamente. Ella era clienta mía, yo soy comerciante. Noté una vez que él tuvo un comportamiento extraño, que no lo podía saludar porque ella era celosa”.

La comerciante señaló que ambos trabajaban en el bar y que González le había comentado que “hace poco había cambiado la titularidad del bar y que lo habían sacado a este muchacho, y después lo habían reincorporado”. Sobre su vínculo con Pedraza, agregó: “Con él crucé dos o tres palabras, con la que más relación tenía era con la fallecida”.