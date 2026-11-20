El tribunal dará a conocer este viernes el veredicto por el homicidio de Cristian Díaz. La fiscalía pidió 18 años y seis meses de prisión, mientras que la querella solicitó una condena menor con prisión domiciliaria y salidas laborales.

Después de 3.053 días desde el homicidio de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz, este viernes se conocerá el veredicto del juicio contra Cristian Gabriel "Pity" Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. El tribunal deberá determinar si el músico actuó en legítima defensa, si se excedió o si disparó con intención de matar, además de fijar una eventual pena y el lugar donde la cumpliría.

Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 29, tendrán a su cargo la decisión. Está previsto que las partes se reúnan a las 10.30 para las réplicas de los alegatos y que luego Álvarez tenga la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras.

Qué condenas solicitaron la fiscalía y la querella

El fiscal general Sandro Abraldes pidió una pena de 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma. También solicitó que Álvarez cumpla la condena en una cárcel una vez que termine la internación involuntaria que realiza en un centro de salud mental por orden de la Justicia civil.

Los abogados querellantes Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de la hija menor de Díaz, reclamaron una condena de 11 años y dos meses. A diferencia de la fiscalía, pidieron que el músico permanezca bajo prisión domiciliaria y tenga salidas laborales para poder dar recitales.

La defensa pidió la absolución de Pity Álvarez

La defensa, integrada por Javier Baños, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci, solicitó la absolución. Como alternativa, planteó que se considere que Álvarez actuó en legítima defensa o que se excedió en ella.

Los abogados también presentaron alrededor de 10 planteos de nulidad, entre ellos que el músico no estaba en condiciones psíquicas de ser juzgado y que el caso debía resolverse mediante un jurado popular. El debate se extendió durante casi 20 audiencias.

Tras las últimas palabras del acusado, se espera que los jueces dispongan un cuarto intermedio antes de comunicar el veredicto. Para calcular una eventual pena, deberán considerar que la internación involuntaria tiene previsto finalizar en febrero de 2027 y descontar el tiempo que Álvarez pasó detenido preventivamente, estimado en unos tres años y ocho meses.

La internación y la participación en el juicio

Álvarez se entregó al día siguiente del homicidio y entonces declaró: "Era él o yo, cualquiera en mi barrio hubiese hecho lo mismo". Luego quedó alojado en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, en el pabellón del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino, conocido como Prisma.

El juicio comenzó el lunes 10 de agosto. En las primeras audiencias, el músico estuvo presente, pero en varias ocasiones se durmió mientras declaraban los testigos, una situación por la que fue advertido por el presidente del tribunal. En la cuarta jornada cambió de abogados: el defensor oficial Javier Marino dejó el caso y fue reemplazado por Baños y Queijeiro.

Antes de la audiencia número 12, el miércoles 30 de septiembre, los jueces ordenaron un nuevo examen del Cuerpo Médico Forense. Álvarez ya estaba internado en el Hospital Tornú, luego de que la Justicia civil dispusiera una internación involuntaria por un plazo de hasta 90 días. La evaluación de un psiquiatra y un psicólogo concluyó que "las funciones psíquicas relevantes para la comprensión y participación en el proceso se encontraron compensadas".

La declaración sobre el homicidio de Cristian Díaz

Tras su traslado al centro de salud mental Solar Colonial, en Castelar, el músico siguió el juicio de manera remota junto a sus abogados. Su única salida para declarar fue el lunes 2 de noviembre, cuando expuso durante unas cuatro horas y afirmó: "Me vi acorralado y tenía el arma en el bolsillo".

Durante esa declaración, describió la pelea con Díaz en un pasillo del barrio Samoré, en Villa Lugano. Sobre el momento previo a los disparos, expresó: "Se me acabó el tiempo, las palabras se terminaron, cuando vi que se sacó el pullover otra vez, le volvió a dar el menudeo (droga) al chico este, la plata, instantáneamente me tiró un par de cabezazos. Hizo así para sacarse la cacha (el arma) de encima y no sé... que Dios me perdone".

El informe sobre el presunto consumo de cocaína

Otro episodio que marcó el tramo final del juicio fue la denuncia de Abraldes tras conocerse un informe del centro de salud mental que indicó que Álvarez había dado positivo de cocaína. El documento, fechado el martes 3 de noviembre, señaló que el día anterior el paciente había viajado en una ambulancia, acompañado por un enfermero, para presentarse en los tribunales.

Según el informe, al regresar a la clínica fue revisado por personal del establecimiento. En ese momento, Álvarez se alejó unos pasos e "ingresa la mano en un bolsillo y destruye mientras intenta esnifar un reservorio armado con restos de bolsas plásticas". El equipo de enfermería describió el contenido como "un polvo blanco". Consultado por el personal, el músico reconoció que era cocaína.