Marianela Graneros Soria aseguró que fue golpeada en un boliche y embestida con un auto hace cuatro meses. La causa está caratulada como lesiones leves, pero su abogado pidió que se investigue como tentativa de homicidio y amenazas.

Marianela Graneros Soria, una joven de 25 años de Tucumán, denunció que fue víctima de una brutal agresión en Aguilares: afirmó que la golpearon dentro y fuera de un boliche y que, al salir, un auto la embistió mientras viajaba en moto con una amiga. Cuatro meses después del episodio, publicó videos y fotos del ataque en sus redes sociales y pidió justicia: "Una de las situaciones más horribles de mi vida".

El hecho ocurrió el domingo 26 de julio, poco después de las 4 de la madrugada, en esa localidad ubicada a casi 90 kilómetros al sudoeste de San Miguel de Tucumán. Según el relato de Graneros, todo había comenzado un rato antes, dentro de un local nocturno al que había ido con tres amigas.

La denuncia por la agresión en el boliche de Aguilares

La joven contó que, mientras bailaban cerca de la cabina del DJ, una mujer empezó a empujarlas y golpearlas. Al principio, atribuyó esos movimientos a la cantidad de personas en el lugar. Sin embargo, aseguró que los empujones se intensificaron y que, cuando le pidió a la mujer que parara, recibió insultos y amenazas.

De acuerdo con su denuncia, la agresora intentó golpearla, la tomó del pelo y le rasguñó la cara. Sus amigas consiguieron separarlas. Graneros también sostuvo que personal de seguridad del boliche le dijo que la mujer era una clienta habitual del local.

Al difundir el caso, la joven afirmó: "Cabe aclarar que actué en defensa propia y sin una gota de alcohol". En las publicaciones compartió registros audiovisuales y fotografías de las lesiones que sufrió.

La embestida con un auto y las lesiones denunciadas

Según relató Graneros, la violencia continuó en la calle, cuando ya estaba sobre una moto junto a una amiga. "Todo continuó con un seguimiento en un vehículo. Cerca de barrio Roca, en inmediaciones de calle Alsina y la Escuela Juana Castro, recibimos el impacto (mi amiga y yo) de un auto que terminó provocando nuestra caída de la moto, cabe aclarar que es la misma persona. Lo que vino después fue todavía peor", escribió.

La joven aseguró que, después de la caída, la atacaron con un objeto punzante. "Terminé con el rostro y la cabeza ensangrentados, heridas que necesitaron puntos de sutura, atención médica y un dolor que no se puede explicar con fotografías, todo esto fue causado por esta persona con un objeto punzante que aún no puedo decir con certeza que era", expresó.

En otro relato, describió que quedó arrodillada y sin fuerzas para ponerse de pie. Dijo que la agresora siguió golpeándola mientras estaba en el suelo y que, en ese momento, pensó que podía morir. También denunció que la tomó del pelo, la obligó a mirarla y luego le dio una patada en la mandíbula.

La causa judicial y el pedido de investigar tentativa de homicidio

Graneros también denunció que la mujer la amenazó durante el ataque. Según su testimonio, le gritó: "¿Querés quedar peor? Pensalo dos veces antes de volver a hacerte la pícara conmigo. ¿Me has escuchado? ¿Querés cobrar de nuevo? Mira como te dejo la cara".

Tras la difusión de las imágenes, la agresora publicó un mensaje en un estado de WhatsApp: "¿Me avisan dónde velan a quien maté? Así la asesina llega a dar el pésame". Graneros no difundió su nombre y explicó: "No voy a mencionar nombres. Quienes conocen lo sucedido, los hechos y a la persona involucrada saben perfectamente de qué estoy hablando porque esta misma persona tuvo el valor de grabarme toda ensangrentada y no fue suficiente eso, sino que también hizo viral el video y lo tuvo o tiene casi todo Aguilares".

La joven afirmó que presentó una denuncia y aportó fotografías, videos y documentación médica. "Tuve que seguir adelante mientras atravesaba consecuencias físicas y emocionales que todavía hoy me afectan. Denuncié. Presenté fotografías, videos, documentación médica y todas las pruebas que estuvieron a mi alcance. Confié en que la Justicia iba a darme respuestas. Hoy, después de todo lo vivido, sigo esperando", señaló. También dijo que surgió la posibilidad de un acuerdo, pero que no lo buscó ni lo aceptó.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción, con intervención del fiscal Carlos Sale. Fue caratulada como lesiones leves, mientras que el abogado de Graneros, Patricio Char, pidió que se investigue como tentativa de homicidio y amenazas. Hasta el momento, la medida dispuesta fue una restricción de acercamiento por seis meses para la denunciada.