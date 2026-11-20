Un testigo afirmó que falsificaron su firma en actas de detenciones y procedimientos vinculados con la búsqueda de Loan. El Tribunal Oral Federal de Corrientes citó al abogado José Alejandro Fernández Codazzi para que declare sobre su intervención en el caso.

La audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña dejó al descubierto nuevas irregularidades en la investigación. Héctor Francisco Méndez, testigo de un allanamiento realizado en la casa de dos imputados, denunció ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que su firma aparece en otras actas de procedimientos y detenciones que, aseguró, no firmó.

El excomisario de 9 de Julio Walter Adrián Maciel, también acusado en el proceso, señaló que comprobó que las rúbricas junto a su sello en esos mismos documentos tampoco le pertenecen. Durante la audiencia, Méndez dijo que estampó su firma en una sola acta, aunque le exhibieron varios documentos, entre ellos uno relacionado con la detención de Bernardino Antonio Benítez, pareja de Laudelina Peña. En algunas actas, además, figuraba mal su número de documento.

Denuncia por firmas falsas en la investigación de Loan

Méndez, de 65 años y de oficio albañil, relató que la Policía lo convocó como testigo para el allanamiento en la vivienda de Mónica Millapi y Daniel Ramírez. “La Policía me pidió que saliera de testigo porque iban a allanar la casa de (Mónica) Millapi y (Daniel) Ramírez. Me llevaron y ahí ya estaba el fiscal Castillo. Entramos, revisaron todo y no encontraron nada raro”, declaró.

El testigo explicó que era habitual que los efectivos lo convocaran para presenciar procedimientos y lo vinculó con el hecho de que tenía familiares en la fuerza. Su hermano, Amado Méndez, estuvo imputado en la causa. Al revisar las actas, afirmó que algunas firmas “se parecen a mi firma, pero le faltan detalles”, mientras que otras eran más similares, aunque reiteró que solo firmó un documento.

El testimonio también puso bajo cuestionamiento actuaciones realizadas durante los primeros días de la búsqueda, en las que intervinieron el fiscal Juan Carlos Castillo y distintos efectivos policiales.

Citan a declarar al abogado de Laudelina Peña

El tribunal convocó para el jueves de la semana próxima al abogado José Alejandro Fernández Codazzi, quien fue defensor de Laudelina Peña y deberá declarar sobre su participación en el caso. Durante el juicio, la tía de Loan admitió que mintió en la etapa de instrucción cuando sostuvo que el niño había sido atropellado a la salida de El Algarrobal, y afirmó que lo hizo a pedido del abogado.

Fernández Codazzi se había presentado el miércoles en el tribunal con la intención de escuchar a los testigos, pero personal judicial le pidió que se retirara. Mónica Chirivin, actual defensora de Laudelina, calificó su presencia como una “intimidación y hostigamiento” hacia la imputada.

El abogado, por su parte, sostiene que Laudelina le contó que había “plantado” el botín de Loan en un lodazal. Según su versión, María Victoria Caillava le entregó el calzado y le indicó dónde dejarlo, como parte de un plan para que la Policía encontrara luego el cuerpo del niño. También afirmó que Laudelina le relató espontáneamente que había visto cómo la camioneta de Caillava y Carlos Guido Pérez atropellaba a Loan cuando se retiraban de El Algarrobal.

Testigos describieron la búsqueda en El Algarrobal

El suboficial principal Guido Diógenes Duarte declaró que se sumó al operativo pese a estar de vacaciones. El viernes 14 de junio de 2024, contó, fue con otros integrantes de la Brigada de Investigaciones hasta el lugar donde había aparecido el botín. “Era imposible que una criatura pase por ahí. Hicimos el recorrido hacia el naranjal y el pastizal medía casi un metro y medio”, afirmó.

Duarte también relató que el hijo de Laudelina y Benítez fue llevado por el comisario mayor Roque Báez hasta el sitio donde Loan había sido visto por última vez. “Yo estaba a unos tres metros y él mostró con la mano por dónde se había ido Loan. Hacia el norte”, señaló.

Claudio Gabriel Simonelli, integrante del equipo policial de operadores de drones que trabajó en la zona, explicó que durante la primera noche realizó tres vuelos como “observador”. En el último, dijo, escuchó a una persona que se identificó como mecánico del pueblo afirmar que Loan había aparecido. “En la radio del grupo GTO también se escuchó eso y se empieza a replicar. Incluso el intendente lo había subido a su estado de WhatsApp”, declaró. Según su relato, el comisario Báez se mostró molesto cuando se confirmó que el dato era falso.

El falso aviso sobre la aparición de Loan

Simonelli agregó que los sobrevuelos continuaron durante los días siguientes y que personal de Recursos Naturales les pidió prestar atención a la presencia de aves carroñeras, ya que podían indicar que había un cuerpo en la zona. También describió el terreno como “no era sencillo” y sostuvo que Loan “no pudo haberse ido muy lejos”.

El sargento Osvaldo Verón, otro operador de drones de la Policía de Corrientes, aportó detalles sobre el rumor de que el niño había sido encontrado cerca de una escuela abandonada. “Se dijo que había aparecido en la zona de la escuela abandonada. Como yo tenía el dron volando, lo envié hacia esa zona, pero con la cámara advertí que no estaba nadie”, contó.

En la audiencia también declararon Mirta Alejandra Jerez y las hermanas Lara Cecilia y Olga Nilda Sougas, quienes habían participado en marchas en 9 de Julio para exigir la aparición de Loan. Las mujeres dijeron que integrantes de la comisaría local les entregaron una nota con la fecha en que debían presentarse en la Fiscalía de Goya.

“En la Fiscalía se sorprendieron porque no habían solicitado nuestra presencia”, afirmaron. Las testigos coincidieron en calificar esa convocatoria como “una tontería”. Sobre el cierre de la audiencia, el excomisario Maciel insistió en un planteo relacionado con el fiscal Castillo, a pedido de su defensor.