Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

Juan Patricio Marchetto pidió apartar al camarista Guillermo Yacobucci, quien debe intervenir en la decisión sobre la reapertura de la investigación. La recusación se basa en que su hijo ocupa un cargo en el Ministerio de Justicia bajo la órbita de Juan Bautista Mahiques.

Un querellante de la causa Libra pidió apartar al camarista Guillermo Yacobucci, integrante de la Cámara de Casación que debe resolver si se reabre la investigación. El planteo sostiene que su hijo trabaja en el Ministerio de Justicia, bajo la órbita de Juan Bautista Mahiques.

La presentación fue realizada por Juan Patricio Marchetto, quien busca ser admitido como querellante. Yacobucci ya votó en contra de la readmisión de los querellantes, una decisión que podría habilitar la reapertura de la investigación.

El cargo del hijo de Yacobucci en el Ministerio de Justicia

Como fundamento de la recusación, Marchetto señaló que el 29 de septiembre fue designado oficialmente Ignacio Yacobucci al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Ignacio Yacobucci había estado al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF) hasta enero de 2025, cuando renunció por diferencias con el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Los argumentos de la querella en la causa Libra

La presentación sostiene que existe una trama institucional que conecta al Ministerio de Justicia, donde trabaja el hijo del camarista, con la estrategia de defensa del presidente Javier Milei en la causa Libra.

"El puesto de Ignacio Yacobucci es de libre designación y remoción. Su continuidad depende de la lapicera de Mahiques y, en última instancia, del propio Javier Milei, principal imputado en el expediente", resaltaron en el escrito.

La querella también recordó que, para cerrar la causa en primera instancia, el juez Marcelo Martínez De Giorgi tomó como prueba definitiva un dictamen de la Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Ministerio de Justicia y que había exculpado a Milei.

Otra recusación en la Cámara de Casación

La semana pasada, la defensa de Mauricio Novelli, uno de los principales acusados en la causa, recusó a la camarista Ángela Ledesma por una supuesta vinculación con una organización no gubernamental ajena al expediente.

Ledesma y el camarista Alejandro Slokar votaron a favor de la readmisión de los querellantes en la investigación.