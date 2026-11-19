La investigación sostiene que Betina Erika Köpcke participó en la logística previa al escape del exintegrante de las Brigadas Rojas. Una mochila con mapas y anotaciones permitió reconstruir parte del recorrido que hizo por etapas hasta Martínez.

La fuga de Leonardo Bertulazzi, el italiano de 74 años condenado por integrar las Brigadas Rojas, habría sido planificada y contó con la colaboración de varias personas, entre ellas su esposa. La mujer, Betina Erika Köpcke, de nacionalidad alemana y 76 años, fue detenida el miércoles por la noche.

La captura estuvo a cargo de investigadores del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, en un departamento del quinto piso del edificio ubicado en Defensa 649, en Monserrat. Köpcke quedó a disposición de la fiscal Alejandra Mángano, quien pidió su detención a la jueza federal María Servini tras analizar pruebas extraídas de dispositivos electrónicos.

En el allanamiento se secuestraron anotaciones y otro teléfono celular. Según la investigación, el análisis de uno de los celulares que Bertulazzi dejó abandonados durante la huida aportó elementos sobre los movimientos previstos. Las imágenes encontradas también fueron consideradas para imputar a Köpcke.

Las imágenes que vinculan a la esposa con la fuga

Entre las fotografías había imágenes del balcón del departamento de la pareja, ubicado en el contrafrente y orientado hacia la calle Bolívar, por donde escapó Bertulazzi. También se hallaron fotos de un terreno baldío que funcionaba como estacionamiento, sobre Bolívar al 600, y del arnés utilizado para descender del edificio.

Una de las pruebas incorporadas al expediente fue una foto de Köpcke en la calle Bolívar, tomada desde su departamento. La madrugada del 10 de noviembre, Bertulazzi bajó desde el balcón con un arnés, cayó en un patio y luego subió por una escalera hasta un techo. Desde allí saltó al baldío y trepó un portón de dos metros para llegar a la calle.

Mapas y anotaciones en la mochila de Bertulazzi

Durante la huida, el italiano perdió una mochila negra que, según las hipótesis de los investigadores, se le habría caído al saltar desde el baldío. En su interior había ropa, herramientas, gafas, cables, fotocopias y ejemplares de la Guía Filcar, con planos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, además de información sobre calles y recorridos del transporte público.

Las anotaciones incluían tiempos y trayectos de colectivos hacia la zona norte, en particular Tigre. También se encontró un mapa de esa localidad con referencias al Puerto de Frutos y a las estaciones fluvial y del Delta. La pesquisa considera que Bertulazzi recurrió a esos materiales para orientarse sin activar el GPS.

La reconstrucción policial indica que, unas seis horas después de escapar, cerca del mediodía, pasó por un local del centro de Martínez y compró en efectivo un gorro piluso por 12.000 pesos. Antes había adquirido una camisa celeste y un pantalón claro; la ropa negra que llevaba al huir la transportaba en una bolsa de tela.

Un recorrido en etapas hacia Martínez

Los investigadores estiman que Bertulazzi llegó desde Monserrat hasta Martínez en taxi y colectivo, pero no hizo el trayecto de manera directa. Según la reconstrucción, alternó viajes y caminatas en seis o siete etapas. También habría utilizado dinero en efectivo que llevaba consigo, en fajos de 10.000 y 20.000 pesos.

La investigación busca determinar quiénes colaboraron con la fuga, ocurrida pocos días antes de que Italia confirmara que había un avión disponible para concretar su extradición. Unas 48 horas después del escape, fueron detenidos en el paso fronterizo de Gualeguaychú, en Entre Ríos, el uruguayo Marcos Enrique González Rodríguez y su pareja salvadoreña, Ethel Villalta de Rodríguez.

La Dirección Nacional de Migraciones había sido alertada sobre el posible cruce de ambos hacia Uruguay. Los investigadores sospecharon que, por sus vínculos con Bertulazzi y su contacto con él durante los días previos, podían haber participado en la logística. Sin embargo, luego de ser indagados, los dos fueron excarcelados.

La condena que debía cumplir en Italia

Bertulazzi iba a ser extraditado para cumplir una condena de 27 años de prisión por el secuestro del empresario genovés Piero Costa, cometido en 1977, cuando integraba las Brigadas Rojas. La organización también fue responsable del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro, en 1978.

El abogado del italiano, Rodolfo Yanzón, sostuvo que la decisión de escapar estuvo vinculada con su situación personal y de salud. Bertulazzi había sufrido tres accidentes cerebrovasculares en el último tiempo y tenía dificultades de motricidad. «La decisión que tomó fue desesperada, prevaleció la libertad a su estado de salud», expresó el letrado.