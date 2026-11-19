El hombre fue detenido en Villa Trujui, donde funciona un jardín al que asisten unos 50 chicos. En el predio encontraron armas, municiones y autopartes; la Justicia investiga el origen de los elementos y las denuncias vinculadas con el lugar.

Un allanamiento en el jardín comunitario Mi Ilusión, de Villa Trujui, en Moreno, terminó con la detención de José Luis Vargas, de 41 años. En el predio, al que asisten unos 50 chicos, encontraron armas, municiones y un cuchillo entre cajas, juguetes y material pedagógico.

El operativo se realizó el martes por la noche, después de que vecinos llamaran a la Policía por los conflictos en el lugar. Al ingresar al predio de la calle Barker, entre Filipinas y Pasaje Yésica, Vargas habría intentado resistirse y escapar.

Las armas y municiones encontradas en el jardín de Moreno

Durante el procedimiento secuestraron una escopeta calibre 12/70, tres cartuchos antitumulto sin usar, uno de guerra y otros diez antitumulto usados. También hallaron una pistola calibre.22 con un cargador y ocho cartuchos del mismo calibre, además de 13 municiones intactas calibre 9 milímetros y un cuchillo de campo.

Vargas quedó detenido e imputado por resistencia a la autoridad, amenazas, tenencia ilegal de arma de fuego y abuso de armas. La investigación está a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo y de la auxiliar Milagros Giménez, quienes buscan determinar qué ocurría dentro del jardín y si hay otros delitos relacionados con el sospechoso.

Denuncias por disparos y autopartes en el patio

El conflicto, según reconstruyeron los vecinos, comenzó hace más de dos meses, después del robo de un aire acondicionado y juegos del jardín. A partir de ese episodio, la directora, Nancy Lamas, de 50 años, contrató como sereno al hijo de una cocinera.

Los vecinos denunciaron que, durante la noche, se oían disparos y había peleas. También señalaron la presencia de autopartes y autos desguazados en el patio donde los chicos salían a jugar. Vargas llegaba por la tarde y se iba antes de las 7 de la mañana, por lo que no se cruzaba con los alumnos.

El detonante del operativo habría sido que el sereno comenzó a disparar al aire, hacia la calle y contra quienes golpeaban la puerta. Vecinos indicaron que el hombre debía dinero, aunque dijeron desconocer si la deuda se relacionaba con el consumo de drogas, el desguace de vehículos u otros motivos.

La investigación sobre el funcionamiento de Mi Ilusión

Fuentes judiciales señalaron que, por el momento, no hay elementos para sospechar que funcionara un búnker de drogas dentro del jardín. Sí se investiga la procedencia de las autopartes halladas en el predio.

El jardín funciona desde hace más de 12 años y está a nombre de una asociación civil con el mismo nombre. Lamas es su titular y trabaja en la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, al igual que algunas docentes de la institución. Desde el municipio de Moreno indicaron que el espacio no es municipal, aunque allí se realizan actividades de capacitación y formación.

Ariel Olea, de 46 años e hijo de la fundadora de la organización, sostuvo que su madre creó hace más de 30 años una entidad comunitaria en una propiedad familiar. Según contó, comenzó como una iniciativa de copa de leche e inclusión y Lamas era colaboradora.

Mi mamá hace más de 30 años fundó esta organización que funciona en una propiedad nuestra. Era una ONG que se llamaba Copa de leche e inclusión. Nancy era una colaboradora.

Olea afirmó que, cuando su madre estuvo internada, Lamas quedó a cargo del espacio y luego asumió la conducción. También la acusó de haber falsificado la firma de su madre y de haberse quedado al frente de la organización.

Mi mamá se había enfermado la primera vez. Como estuvo internada, Nancy quedó a cargo. Ella empezó a tomar la iniciativa de todas las cosas, encargarse de la gente del comedor, del jardín. Ella se abusó de la situación, falsificó la firma de mi mamá y se quedó a cargo.

Además, Olea denunció que se cobraban alrededor de 20.000 pesos por día a las madres y hasta 100.000 pesos por chico por tareas de cuidado. Aseguró que el jardín no cuenta con validez ante el Ministerio de Educación y que debería funcionar como un espacio comunitario.