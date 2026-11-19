Joel Sebastián Magallanes, de 17 años, murió durante un operativo con 25 allanamientos en el Barrio Ejército de Los Andes. Era buscado por varios homicidios, entre ellos el del policía Alan Fabián Molina, y señalado como cercano al Gordo Tilín.

Joel Sebastián Magallanes, de 17 años y conocido como Mayonesa, murió este miércoles durante un tiroteo con la Policía bonaerense en Fuerte Apache. El joven era buscado por varios homicidios, incluido el del oficial Alan Fabián Molina, ocurrido el 18 de julio pasado.

El enfrentamiento se produjo durante uno de los 25 allanamientos simultáneos realizados en el Barrio Ejército de Los Andes, con la participación de más de 400 policías. Magallanes era señalado como la mano derecha de Guillermo Agustín Gerez, conocido como Gordo Tilín, quien fue detenido a principios de este mes en otro operativo de gran escala.

La investigación por homicidios y narcomenudeo en Fuerte Apache

Según la investigación, Magallanes integraba la banda de Gerez, vinculada principalmente con actividades de narcomenudeo y distintos hechos violentos ocurridos dentro del barrio. Las autoridades lo buscaban por su presunta participación en varios homicidios.

A principios de octubre, la Policía había realizado otros 15 allanamientos para encontrarlo, pero no logró dar con él. En ese procedimiento identificaron 15 lugares donde el sospechoso se habría ocultado y hubo detenciones e incautaciones de armas, elementos para fraccionar droga y envoltorios con sustancias compatibles con cocaína.

El apoyo que habría recibido mientras permanecía prófugo

Durante el período en que permaneció prófugo, Magallanes habría recibido ayuda de integrantes de otras organizaciones criminales de la zona, entre ellas Los Fiolos y La Michela. De acuerdo con la investigación, le habrían brindado protección, información sobre los movimientos policiales, vehículos y lugares para esconderse.

La causa continúa en desarrollo.