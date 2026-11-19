Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

Betina Erika Kopcke quedó detenida e incomunicada por orden judicial, en el marco de la investigación por la fuga del exintegrante de las Brigadas Rojas. Según la ministra de Seguridad, habría colaborado con el escape.

La Policía Federal detuvo en San Telmo a Betina Erika Kopcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, el ciudadano italiano de 74 años que permanece prófugo desde que escapó del arresto domiciliario. El Ministerio de Seguridad confirmó el procedimiento el miércoles por la noche.

La captura fue solicitada por la fiscal Alejandra Mangano y ordenada por la jueza federal María Servini. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que Kopcke permanece detenida e incomunicada y señaló que habría indicios de su participación en la fuga.

La investigación por la fuga de Leonardo Bertulazzi

"La Policía Federal detuvo en San Telmo a Betina Erika Kopcke, esposa del italiano Leonardo Bertulazzi, quien se fugó mientras cumplía arresto domiciliario", escribió Monteoliva. La ministra agregó que "en el celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que indicarían que Kopcke colaboró con la fuga, entre ellos fotos de ella frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir".

Monteoliva también advirtió: "A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia".

La detención se suma a la búsqueda del italiano, que escapó el martes anterior de un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio de Defensa al 600. De acuerdo con la reconstrucción del caso, habría cruzado un pulmón baldío y utilizado un arnés para superar un paredón con salida a Bolívar al 600, una calle paralela.

Las pistas y los detenidos por el escape

Desde la fuga, los investigadores reunieron distintas pistas. Una de ellas es la compra de un gorro piluso en un local de Martínez, en la zona norte del conurbano bonaerense, que quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

Además, en Gualeguaychú, Entre Ríos, fueron detenidos un hombre uruguayo y su esposa salvadoreña. Ambos son investigados por su presunta colaboración con el escape.

Kopcke, cuyo apellido también aparece escrito como Köpcke o Koepcke, es de nacionalidad alemana. Llegó a la Argentina junto con Bertulazzi a comienzos de la década de 2000, en una motocicleta que habían trasladado desde Centroamérica. En noviembre de 2002, su marido fue detenido en un taller mecánico de motos del barrio porteño de Constitución.

El pasado de Bertulazzi y su llegada a la Argentina

En aquel procedimiento, el entonces fiscal federal Claudio Bonadío le comunicó a Bertulazzi que pesaban sobre él pedidos de captura internacional emitidos por tribunales de Roma y Génova en 1997 y 2000. El italiano fue detenido con un pasaporte falso que llevaba la fotografía de su hermano Alberto.

La pareja habría ingresado desde Chile el 11 de mayo de 2002, por un paso fronterizo cercano a Bariloche, a bordo de una motocicleta Honda de alta cilindrada, modelo RSV75. Según las declaraciones de Kopcke, ambos habían vivido durante diez años en Centroamérica antes de instalarse en Buenos Aires.

"Yo soy médica. Leonardo es diseñador gráfico, pero desde marzo de 1992 empezó a trabajar en El Salvador en una institución de salud comunitaria y trabajó mucho en la elaboración de material didáctico y encuestas para el diagnóstico de una comunidad o región. La idea era, si no podíamos encontrar trabajo, conocer qué pasaba acá", expresó Kopcke.

En 2002, Kopcke también fue detenida junto con Bertulazzi, pero recuperó la libertad luego de que se determinara que no tenía pedidos de captura de Interpol. Bonadío la había caracterizado como integrante de Médicos Sin Fronteras. La médica había gestionado un subsidio destinado a que trabajadores de Florencio Varela participaran en tareas de descontaminación del agua de la zona.

Bertulazzi fue integrante de las Brigadas Rojas, organización terrorista que actuó en Italia durante las décadas de 1970 y 1980. Después de permanecer más de veinte años en la Argentina como refugiado político, en 2024 perdió ese estatus y quedó a la espera de su extradición. El proceso se frustró tras su fuga del arresto domiciliario.