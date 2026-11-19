Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El principal acusado del femicidio declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que la adolescente salió viva de la casa. También pidió un careo con Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento.

Después de varias semanas sin declarar, Claudio Barrelier cambió de abogado y pidió ampliar su indagatoria en la causa por el abuso y el femicidio de Agostina Vega. El imputado se reunió con su defensor, Carlos Argüello, y luego declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales.

Al terminar la audiencia, Garzón señaló que la declaración “fue un paso procesal más” y evitó anticipar si habrá nuevas medidas en el expediente. El nuevo abogado de Barrelier también se retiró sin hacer declaraciones.

Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, y Eduardo Medina Allende, defensor de Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento, manifestaron su malestar. Ambos llegaron con expectativas por la declaración, pero aseguraron que no les permitieron participar de la indagatoria.

La hipótesis de Barrelier sobre Agostina Vega

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, Barrelier volvió a señalar a la madre de la víctima, Melisa Heredia, y sostuvo que la adolescente salió viva de la casa. Según la hipótesis que intentó instalar, “entregó a Agostina” por una deuda “de Melisa Heredia”, que estaría relacionada con el narcomenudeo.

Además, el principal acusado pidió que se realice un careo con Osvaldo Fassetta, quien está detenido e imputado por encubrimiento agravado. Antes de la audiencia también había expectativa por la posibilidad de que Barrelier mencionara a personas que, según él, ofrecieron ayuda o prometieron impunidad. Sin embargo, no trascendieron datos sobre ese punto.

Una causa única por los hechos de 2025 y 2026

En los últimos días, el fiscal Garzón informó que reunió los dos expedientes contra Barrelier. La investigación por la privación ilegítima de la libertad y la tentativa de abuso sexual agravado, iniciada en 2025, y la causa por el femicidio de Agostina, ocurrido en 2026, avanzarán en un único expediente.

Garzón explicó que, según la investigación, Barrelier habría actuado solo en ambos casos, aunque podría haber existido ayuda después de consumados los ataques. Sobre otras hipótesis, afirmó: “Las pruebas me hacen descartar” que exista una red de trata detrás de los hechos y sostuvo que esas pruebas “tampoco indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos”.

El fiscal sostiene que las pruebas complican al acusado

El fiscal aseguró que nada retrasará el avance de la causa y sostuvo que “la gravedad del caso necesita una respuesta inmediata”. Tras la ampliación de la indagatoria, la atención está puesta en las posibles medidas que se adopten en los próximos días.

Fuentes de la investigación señalaron que algunos de los detalles y señalamientos realizados por Barrelier causaron sorpresa. Según esa interpretación, el acusado “no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares”.

Garzón reiteró que “las pruebas complican a Barrelier” y afirmó que “no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo”. La investigación continúa para esclarecer los hechos y resolver las dudas que rodean la causa.