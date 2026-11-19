La mujer de 22 años era madre de un nene de 7 y estaba desaparecida desde hacía una semana. Un hombre de 35 años fue detenido en Chaco y la Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

Karina Cáceres, de 22 años, fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda de José C. Paz. Por el hecho fue detenido Ignacio Daniel González, de 35 años, quien habría reconocido su participación en el crimen. La Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

La joven era buscada desde hacía una semana. González, vecino de la víctima, había viajado a la provincia de Chaco y fue localizado en la ciudad de Charata, donde se presentó por voluntad propia en una comisaría después de comunicarse con familiares. Según la investigación, habría confesado que asesinó a Cáceres y ocultó el cuerpo.

El hallazgo de Karina Cáceres en José C. Paz

El cuerpo fue encontrado en el pozo ciego de una casa ubicada sobre la calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron elementos que podrían ser relevantes para la causa, entre ellos ropa y la bicicleta de la víctima. Personal de Bomberos participó del operativo y los peritos confirmaron que la joven estaba dentro del pozo.

El detenido será trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la causa. La detención fue formalizada en Chaco y en el expediente intervino la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín.

La búsqueda y los últimos movimientos de la joven

Cáceres era madre de un nene de 7 años y era buscada desde el lunes 13 de julio. La denuncia por su desaparición habría sido presentada por su pareja, Ramón David Barrionuevo, quien dijo que la había visto por última vez después de una discusión. Según su relato, se fue a dormir y, cuando despertó, Karina ya no estaba.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los movimientos de la joven. En las imágenes se la ve cerca de las 6 de la mañana del día de su desaparición, en la zona de las calles Finlandia y Austria. Iba en bicicleta y estaba acompañada por un hombre. Cuando las imágenes se difundieron, el 18 de julio, la familia del sospechoso lo reconoció.

La investigación por el crimen de Karina Cáceres

Los investigadores establecieron que González viajó a Chaco el mismo lunes en que desapareció la joven y que luego se presentó voluntariamente en una comisaría. La causa espera los resultados de la autopsia para determinar cómo ocurrió el asesinato y avanzar con las medidas judiciales.

El expediente también incorporó información sobre las horas previas a la desaparición. El sábado 11 de julio, Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, participaron de festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. Durante esa madrugada, según la investigación, hubo discusiones por celos mutuos.