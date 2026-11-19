El joven de 18 años murió durante un operativo en Ciudadela, tras resistirse con una pistola Glock y disparar 30 veces contra la Policía. Tenía pedidos de captura por varios homicidios, incluido el del oficial bonaerense Alan Molina.

Joel Sebastián Magallanes, conocido como «Mayonesa», tenía 18 años y murió durante un operativo policial en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela, partido de Tres de Febrero. Según la investigación, cuando unos 400 efectivos llegaron a la vivienda donde se ocultaba, tomó una pistola Glock con cargador extendido y disparó una ráfaga de 30 tiros.

El despliegue se realizó en la casa de su actual novia, en Fuerte Apache. Una fuente de la investigación señaló que uno de los policías estuvo cerca de ser alcanzado, pero el chaleco antibalas le salvó la vida. Tras el enfrentamiento, se vivieron momentos de tensión en el barrio, con móviles y personal de distintas unidades de la Policía bonaerense, incluidos agentes vestidos de civil.

La búsqueda de Mayonesa y el crimen del policía Alan Molina

Sobre Magallanes pesaba una orden de captura nacional e internacional por una serie de homicidios. Entre ellos estaba el del policía bonaerense Alan Fabián Molina, de 26 años, asesinado el 18 de julio pasado mientras cumplía funciones en la zona de Fuerte Apache. Molina era padre de un bebé de dos meses y a principios de ese año había cumplido su sueño de convertirse en policía.

Por información que permitiera encontrarlo, el Ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos. Magallanes tenía domicilio en el Nudo 7 del barrio y fue señalado por el crimen de Molina. Después del asesinato se hicieron decenas de allanamientos para detenerlo, pero consiguió escapar. En octubre se realizaron nuevos procedimientos y volvió a evadir a los investigadores.

Los homicidios que investigaban los investigadores

La Policía también vinculó a Magallanes con el asesinato de Víctor Carrizo, de 46 años, ocurrido el 11 de diciembre de 2025. Según la hipótesis de la investigación, esa noche el joven llegó al Nudo 7 con la intención de esconder en su domicilio el arma que llevaba.

Otro caso bajo investigación ocurrió el 5 de enero, en una esquina de Villa Pineral. Magallanes habría participado junto con un cómplice no identificado en un intento de robo de un Volkswagen T-Cross y una mochila. El dueño del vehículo recibió disparos en el cuello y el abdomen, y murió una semana después.

Los investigadores relacionaron al joven con ese hecho tras secuestrar en la escena un teléfono abonado a su nombre. En el aparato encontraron fotografías de Magallanes con armas de fuego y con ropa que, según la pesquisa, podría haber sido utilizada durante el ataque. El número estaba asociado a una cuenta de Facebook llamada «Joel Magallanes» y registraba comunicaciones por Instagram con el usuario «hasta.el.cielo32», que podrían estar vinculadas con un intento de recuperar el celular.

La banda de Fuerte Apache y los operativos para localizarlo

El 5 de julio, minutos después del mediodía, Magallanes habría ido a la casa de su exnovia en Fuerte Apache. Como ella no lo dejó entrar, saltó un paredón, llegó al patio e ingresó por la fuerza. Una vez dentro, disparó contra dos jóvenes; uno resultó herido y tuvo que permanecer internado.

La exnovia declaró ante los investigadores que, desde que se habían separado, Magallanes la amenazaba y le decía que mataría a cualquier persona que viera con ella. Después de ese episodio, el joven escapó y permaneció oculto en el barrio. El 18 de julio fue asesinado el policía Molina, un crimen que aumentó la notoriedad del caso y convirtió a Magallanes en uno de los delincuentes más buscados.

El 5 de noviembre, otro operativo en Fuerte Apache terminó con la detención de Guillermo Agustín Gerez, de 24 años, conocido como «El Gordo Tilín». Está acusado de liderar la banda a la que habría pertenecido Magallanes y que, de acuerdo con la investigación, controla el tráfico de drogas en la zona.

Finalmente, este miércoles se hicieron 24 allanamientos y Magallanes fue localizado. Los investigadores creen que, durante el tiempo que permaneció prófugo, recibió apoyo de otras bandas del lugar, entre ellas «Los Fiolos» y «La Michela». El joven murió tras resistirse al operativo.

El apodo de Joel Magallanes

En las imágenes difundidas durante la búsqueda policial, Magallanes aparecía con el pelo teñido de rubio. El apodo «Mayonesa» también se utiliza en la jerga tumbera para referirse a quienes «tiene puro huevo». No se precisó si el sobrenombre del joven estaba relacionado con su aspecto o con ese significado.