Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

Cinco familiares de la maestra asesinada en Corrientes llegaron desde Esquina para participar de un homenaje que no pudo realizarse porque fracasó una sesión especial en Diputados. “Nos dieron la espalda”, dijo su hijo Adán.

Cinco familiares de Nancy Estela Godoy, la maestra correntina de 52 años asesinada en una zona rural, viajaron desde Esquina hasta Buenos Aires para participar de un homenaje en el Congreso. El recorrido de ida superó los 600 kilómetros y, tras la suspensión del acto, emprendieron el regreso con frustración.

La actividad había sido impulsada por la diputada correntina Virginia Gallardo. La legisladora iba a leer una carta escrita por los hijos y otros familiares de la docente, pero el homenaje quedó sin efecto luego de que no se reuniera el quórum para iniciar la sesión especial.

Fracasó la sesión en Diputados y no hubo homenaje a Nancy Godoy

La convocatoria del oficialismo no alcanzó los 129 legisladores necesarios: faltaron tres. En la sesión se iban a tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Adán Godoy, de 34 años, llegó a Buenos Aires junto con su esposa, Alejandra Obertello, de 46, y el hijo de ambos, Abrahan, de 10. También viajaron José Medina, de 28, otro hijo de la docente, y Keila Denis, de 25, hija de Alejandra y abogada de Nancy. Sebastián, de 27 años, no pudo acompañarlos.

“Tenemos una impotencia bastante grande, es una lástima. Estábamos hablando con el abogado Fernando Burlando y justo nos llegó la noticia esa”, lamentó Adán. Burlando y el abogado correntino Gustavo Briend representan a la familia.

El reclamo de la familia de la maestra correntina

El hijo de Nancy dijo que no conoce los motivos políticos que hicieron caer la sesión y sostuvo que la familia sigue buscando respuestas sobre el crimen. También explicó por qué consideraban importante el homenaje:

“Hicimos tremendo viaje y esfuerzo para venir, porque es importante también el homenaje a mi mamá, para que no vuelva a pasar y para que la memoria de ella siga viva, que no se apague. Esto le puede pasar cualquiera, a cualquier persona, a cualquier maestra”.

Adán cuestionó la falta de acompañamiento en el Congreso: “Ahí en el Congreso nos dieron la espalda. No tuvieron consideración de nada. Parece que no les importa la vida de una persona”.

Godoy había sido designada en agosto como docente de la Escuela Rural 626, ubicada en El Malezal, dentro de la estancia El Curupí. Para llegar al establecimiento recorría parte del trayecto a caballo y daba clases a ocho alumnos en condiciones que había denunciado como deplorables.

Cómo fue la desaparición y el hallazgo de Nancy Godoy

El 6 de octubre, Nancy salió desde Esquina hacia la escuela y mantuvo el último contacto con su familia al día siguiente. Debía volver a su casa ese fin de semana. Según el relato de la baqueana Rosa Leguizamón, la camioneta de la estancia no viajaría a Esquina por las lluvias.

Ese viernes, Leguizamón y su marido, Nahuel Rojas, fueron a Sauce para participar de la Fiesta del Mencho. Regresaron el miércoles siguiente y advirtieron que la docente no estaba. Luego, la mujer avisó a la familia sobre su desaparición.

El cuerpo fue encontrado el 28 de octubre. El Instituto Médico Forense determinó que Nancy sufrió cortes y profundas estocadas en distintas partes del cuerpo. También informó que tenía una mano amputada y no descartó que hubiera sido víctima de un ataque sexual.

La investigación por el crimen en la estancia El Curupí

Por el asesinato están detenidos el capataz de la estancia, Ireneo Zarza, y los peones Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, acusados de ser coautores junto con Rosa Leguizamón. Otro peón, Ernesto Ezequiel Bordón, permanece con prisión preventiva, acusado de falso testimonio.

El abogado Briend afirmó que la víctima fue “torturada y murió desangrada”. También sostuvo: “Estamos ante un hecho sádico, en el que hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona”.

El fiscal Javier Mosquera señaló que, a unos diez metros del lugar donde apareció el cuerpo, se encontró “un camastro” de juncos. En un rastrillaje bajo las plantas acuáticas cercanas, los investigadores recuperaron más prendas, una hebilla y la mano que faltaba del cuerpo de la maestra.

Los investigadores consideran que ese punto pudo ser la escena primaria del crimen. Sin embargo, la familia mantiene preguntas pendientes, entre ellas por qué los propietarios de la estancia no fueron investigados.