Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El sospechoso, de 33 años, fue detenido tras una fuga en moto y un enfrentamiento con la Policía. Recibió un disparo en la pierna derecha y secuestraron un arma y dos celulares, uno de ellos perteneciente a la víctima.

Un hombre de 33 años fue detenido en Berazategui luego de una persecución policial que comenzó tras el robo de un celular. Durante el operativo, el sospechoso recibió un disparo en la pierna derecha y los agentes secuestraron una moto, un arma de fuego y dos teléfonos.

El episodio ocurrió el martes al mediodía. El asalto a una mujer se registró en las calles 14 y 140, donde el presunto ladrón se movilizaba en una Kawasaki 400.

La persecución policial en Berazategui

Después de la denuncia, efectivos de la Comisaría Primera localizaron al sospechoso en las inmediaciones de 13 y 138 y comenzaron a perseguirlo. El motociclista escapó por la avenida Florencio Varela hasta la colectora norte de la autopista Ricardo Balbín.

En ese sector, un patrullero le cerró el paso, pero el conductor no se detuvo: maniobró para regresar y continuó la fuga en sentido contrario. Más adelante se cruzó con otro móvil policial y se desvió hacia un costado del asfalto para evitar que lo atraparan. Varios efectivos lo seguían, entre ellos uno que circulaba en su auto particular.

El choque y el enfrentamiento con los agentes

La persecución terminó a la altura de Florencio Varela y la colectora, cuando la moto chocó contra el vehículo particular y el sospechoso cayó. Las cámaras de seguridad registraron que intentó levantarse para seguir escapando, pero no pudo hacerlo.

Según la versión policial, el hombre extrajo un arma de fuego y se produjo un enfrentamiento. En ese contexto, una subteniente disparó con su arma reglamentaria e hirió al sospechoso en la pierna derecha.

Qué secuestraron y cómo sigue la causa

Además de detener al hombre, la Policía incautó la motocicleta, una pistola calibre 25 sin numeración visible y dos celulares. Uno de los teléfonos pertenecía a la mujer que denunció el robo.

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de armas, atentado y resistencia a la autoridad. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción número 3 de Berazategui.