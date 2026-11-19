Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 3:51 a. m. · 2 min de lectura

El tribunal ratificó la responsabilidad del exgobernador en nueve hechos de abuso sexual, aunque redujo la condena al considerar circunstancias personales. Alperovich continúa con prisión domiciliaria y mantiene la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena contra el exgobernador de Tucumán y exsenador nacional José Alperovich por los abusos sexuales cometidos contra su sobrina segunda. Sin embargo, resolvió reducir la pena de 16 a 14 años de prisión.

La decisión judicial ratificó la responsabilidad del exmandatario en nueve hechos de abuso sexual, seis de ellos agravados por acceso carnal, ocurridos entre 2017 y 2018 en Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué le redujeron la condena?

Los jueces Horacio Días y Eugenio Sarrabayrouse consideraron que, al momento de establecer la pena original, no se habían valorado adecuadamente determinadas circunstancias personales del condenado, entre ellas su edad, actualmente de 71 años, y su estado de salud.

De esta manera, aunque la Justicia mantuvo su culpabilidad por los delitos cometidos, decidió disminuir en dos años el tiempo de condena.

El tercer integrante del tribunal, Daniel Morín, votó en disidencia y propuso anular la sentencia y realizar un nuevo juicio, postura que no obtuvo mayoría.

El abuso de poder sobre la víctima

Uno de los aspectos centrales del fallo fue la confirmación de que Alperovich utilizó su posición política, económica y laboral para someter a la víctima, quien además de ser su sobrina segunda trabajaba como integrante de su equipo político.

Los magistrados consideraron acreditado que existía una marcada desigualdad de poder entre ambos y que esa situación fue aprovechada por el exgobernador para cometer los abusos.

La Justicia también rechazó los cuestionamientos de la defensa contra el testimonio de la denunciante y sostuvo que sus declaraciones estaban respaldadas por pruebas y testimonios incorporados durante el juicio.

Continúa con prisión domiciliaria

Alperovich había sido condenado originalmente en junio de 2024 a 16 años de prisión y quedó detenido inmediatamente después de conocerse aquella sentencia.

Tras permanecer aproximadamente un año alojado en el penal de Ezeiza, en junio de 2025 recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, que actualmente cumple en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

Además, la Cámara confirmó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en cualquier ámbito del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal.

La palabra de la víctima

Después de conocerse la resolución, la denunciante expresó su satisfacción por la ratificación de la condena, más allá de la reducción de la pena.

En un comunicado sostuvo que la decisión judicial representa un reconocimiento a su denuncia y contribuye a su reparación personal.

El fallo constituye un nuevo capítulo de una causa que tuvo una fuerte repercusión nacional, tanto por la gravedad de los delitos como por la trayectoria política de Alperovich, quien gobernó Tucumán durante tres períodos consecutivos.