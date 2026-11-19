María Victoria Caillava sostuvo que un suboficial de inteligencia la había visitado en su casa y que ella colaboraba como informante. El policía negó recordar el encuentro y afirmó que nunca incorporó informantes en sus ocho años de trabajo.

María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal y acusada por la sustracción de Loan Danilo Peña, mantuvo este miércoles un careo con el suboficial de inteligencia de la Policía Federal Cristian Raúl Espina, ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La mujer aseguró que el efectivo la conocía y había estado en su casa, pero él dijo que no recordaba haberse reunido con ella en 9 de Julio.

“Vos sí me conocés y estuviste en mi casa”, le planteó Caillava. Espina, quien trabaja en Goya, respondió: “Yo interactué con muchas personas en 9 de Julio, pero no recuerdo con usted”. La acusada lo llamó por su nombre de pila y le recordó que debía declarar bajo juramento.

Caillava dijo que colaboraba como informante

Visiblemente nerviosa, Caillava insistió en que el policía había ido a su domicilio entre 40 y 50 días antes de la desaparición del niño. “Sí me conocés, sí estuviste en mi casa, fuiste en una moto 110. Permitime refrescarte la memoria”, afirmó. Luego describió que Espina habría llegado una noche con otro compañero, ambos de civil y en motocicletas, y que los hizo pasar al comedor.

El suboficial sostuvo que no recordaba ese encuentro y aseguró que nunca viajó en moto desde Goya hasta 9 de Julio, porque “hay casi 100 kilómetros”. También afirmó que, durante sus ocho años en inteligencia criminal, jamás incorporó a una persona como informante. “Debe ponerse en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Juzgado”, explicó.

La defensa de Caillava buscó demostrar que la mujer aportaba información a fuerzas federales sobre narcomenudeo en 9 de Julio y que su relación con el caso podría estar vinculada con una venganza. Durante la audiencia también se produjo un momento tenso por la aparición del abogado José Fernández Codazzi, a quien le pidieron que se retirara por su participación previa como defensor de Laudelina Peña, tía de Loan y también acusada.

Los rastrillajes y las primeras tareas de búsqueda

La jornada había comenzado con la declaración del sargento de la Policía de Corrientes Juan Amílcar López, quien participó desde el 13 de junio en los rastrillajes en la zona de El Algarrobal. “A nosotros nos ordenaron rastrillar primero en los alrededores del naranjal y luego hacia la ruta 123”, recordó. Según indicó, el comisario Walter Adrián Maciel, otro de los imputados, les había ordenado “buscar un niño extraviado” en una amplia zona de campos, lagunas y montes.

López contó que volvía con otros policías hacia la casa de la abuela de Loan cuando recibió la noticia de que el chico había aparecido. “Fue por un estado de WhatsApp, pero yo no lo vi porque mi celular estaba sin batería. Cuando llegamos a la casa nos dijeron que fue una falsa alarma”, relató. También intervino en allanamientos en las viviendas de Laudelina y Bernardino Antonio Benítez, y luego en las de Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. “No se encontró nada de interés”, afirmó.

Operativos en 9 de Julio y hallazgo del botín

El chofer Armando Insaurralde declaró sobre el traslado de Camila Núñez, Macarena Peña y tres menores desde el hotel “Desperar del Iberá” hasta la casa de su abuelo. Los chicos habían sido alojados allí por personas que decían representar a la Asociación Civil “Lucio Dupuy”, cuyos integrantes son juzgados por entorpecer la investigación. “Trasladamos a los chicos a la casa de su abuelo. Ahí tuvimos que esperar un rato a que retiren a los medios para que pudieran bajar”, contó. Agregó que el juez Civil de San Roque les dio dinero para comprar mercadería para los menores y sus familias.

Bruno Lovinson, director de Defensa Civil de Corrientes y bombero voluntario con 30 años de experiencia, describió la magnitud del operativo. “Nunca vi uno de semejante envergadura”, dijo. Llegó a las 0.40 del viernes 14 de junio junto con cinco bomberos y recordó que comenzaron con un dron equipado con cámara térmica. Esa madrugada también trabajaba un dron de la Policía provincial y ambos equipos acordaron las alturas de vuelo para evitar accidentes.

Lovinson relató que, a un kilómetro de distancia, el dron de su equipo realizó un aterrizaje de emergencia debido a los fuertes vientos. Un grupo de policías encontró el aparato y se los entregó cuando se dirigían al lugar. También señaló que participaron 22 perros de rastreo con sus guías y que en ocho días se rastrillaron más de 30.000 hectáreas. “El 21 de junio hablamos con los fiscales porque era evidente que la víctima no estaba en el lugar”, sostuvo.

Por último, Juan Carlos Montero, entonces aspirante a cabo de la Policía de Corrientes, recordó que llegó el viernes a media mañana y que lo enviaron a rastrillar hacia el norte. Esa tarde se encontró el botín de Loan, que, según declaró, estaba “plantado” en un lodazal. Montero dijo que vio allí al comisario Maciel y que, cuando le avisó que entrarían al monte, el jefe policial le mencionó una pista que podía ayudar a encontrar al niño, por lo que continuaron por otro sector del campo.

En la audiencia también declararon otros policías y la propietaria del campo donde apareció el botín, aunque sus testimonios no realizaron aportes de relevancia para esclarecer el caso.