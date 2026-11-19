La Cámara confirmó la culpabilidad del exgobernador de Tucumán por abusos sexuales contra su sobrina, pero redujo de 16 a 14 años la pena de prisión. También ratificó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó la culpabilidad del exgobernador de Tucumán José Alperovich por los abusos sexuales contra su sobrina y redujo de 16 a 14 años la pena de prisión. El tribunal también ratificó la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos en los ámbitos nacional, provincial y municipal.

En un fallo por mayoría de 636 páginas, los camaristas consideraron que el tribunal de juicio realizó una «correcta valoración de las pruebas del caso» y rechazaron el planteo de arbitrariedad presentado por la defensa. Sin embargo, entendieron que en primera instancia se había calculado de manera errónea la pena.

Los motivos para reducir la condena a Alperovich

Para establecer la nueva pena, la Cámara contempló como atenuantes la edad avanzada del exmandatario, su delicado estado de salud y la contención familiar. La reducción fue de dos años, aunque se mantuvo la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Pablo Rovatti, integrante del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación y representante de la denunciante, expresó su satisfacción por la resolución. «Quedó completamente desbaratada la estrategia con la que el imputado intentó, durante años, desplazar el foco de atención hacia la víctima, como si la culpable fuera ella», afirmó.

«Alperovich creyó que su poder lo ponía a salvo, y se equivocó. Su condena es un mensaje para quienes abusan desde una posición de poder y también para las víctimas: se puede denunciar, se puede resistir una embestida de años, y la justicia puede responder como corresponde».

Arresto domiciliario y antecedentes del caso

Alperovich, de 71 años, cumple arresto domiciliario en su departamento de Puerto Madero. El beneficio le fue otorgado en junio de 2025, después de que dejara el penal de Ezeiza. La condena original a 16 años había sido dictada en junio de 2024.

La defensa insistió con el pedido de liberación y llevó el planteo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo rechazó en septiembre de 2025. De ese modo, quedaron firmes las decisiones que habían denegado su excarcelación por considerar que existía peligro de fuga cuando fue detenido, el mismo día en que recibió la condena.

En noviembre de 2025, el exgobernador fue operado de apendicitis en el Hospital Italiano de Almagro. Lo acompañó entonces su pareja, Marianela Mirra, exganadora de Gran Hermano.

Los hechos por los que fue condenado el exgobernador

Alperovich, quien fue gobernador de Tucumán en tres períodos y senador nacional, recibió la condena por tres casos de abuso sexual y seis de violación contra su sobrina, quien también trabajaba como su secretaria privada. Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2019 en la Ciudad de Buenos Aires y en Tucumán.

Durante el juicio oral declararon decenas de testigos en audiencias semanales. El propio Alperovich también prestó declaración durante más de ocho horas y sostuvo su inocencia: «Yo no abusé de ella, eso es una mentira. Yo soy un hombre de 70 años. Son títulos que se ponen, dicen que es mi sobrina, pero ella nunca me dijo tío y yo nunca le dije sobrina».

El juez Juan Ramos Padilla no dio crédito a esa versión. En su veredicto sostuvo: «Alperovich abusó de su sobrina segunda valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe, detentaba un poder político de inmensa magnitud en la provincia. Gracias a todos esos mecanismos que el condenado utilizó –humillaciones, degradación privada y pública, afectaciones a la autoestima y cosificación, entre otros–, logró perpetrar los hechos que, como dije, han tenido una clara evolución creciente en cuanto a su modalidad, duración, intensidad y, sobre todas las cosas, gravedad».

Por el poder y los recursos económicos del exmandatario, el juez ordenó detenerlo el día de la sentencia al considerar que podía fugarse ante la expectativa de una pena elevada. El mismo magistrado le concedió la prisión domiciliaria después de un año en la cárcel de Ezeiza, al entender que los riesgos habían cesado y que Alperovich había internalizado la condena. Para acceder al beneficio, le impuso el uso de una tobillera electrónica y el pago de una caución de 400 millones de pesos.