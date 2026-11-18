El chico de ocho años cayó al canal Cacique Guaymallén y su papá se arrojó al agua para intentar rescatarlo. Durante el operativo también encontraron a un hombre de 34 años que era buscado desde la noche anterior.

Un niño de ocho años y su padre murieron este miércoles en Luján de Cuyo, Mendoza, luego de caer al canal Cacique Guaymallén. El hombre se arrojó al agua para intentar rescatar al chico, pero ambos fueron arrastrados por la corriente.

El episodio ocurrió cerca de las 11, en la zona de Pueyrredón y San Martín. El cuerpo del padre fue hallado primero, a unos 1.700 metros del lugar, en el cruce de Besares y San Martín, en la zona de Carbometal. Cerca de las 13, los rescatistas encontraron al niño a dos cuadras al norte, próximo a la calle Besares.

Un operativo de búsqueda afectado por el caudal del canal

La búsqueda se extendió por sectores de Godoy Cruz y Las Heras y estuvo condicionada por el intenso caudal de agua, que aumentó a raíz de las lluvias. Para facilitar las tareas, se realizaron cortes y desvíos de tránsito y se restringió la circulación de agua.

En el operativo participaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y Godoy Cruz y personal del Cuartel Central. También se desplegaron equipos especializados para localizar al menor.

Hallaron a otro hombre buscado desde el martes

Durante las tareas, los rescatistas encontraron además el cuerpo de un hombre de 34 años que era buscado desde la tarde del martes. De acuerdo con la denuncia policial, identificado como L.D.T., había caído al canal y había sido arrastrado por el agua.

Las cámaras de seguridad registraron que el hombre se acercó a la baranda y cruzó hacia la orilla, pero las imágenes no permitieron determinar si ingresó al cauce de manera voluntaria o si cayó accidentalmente. Tampoco se pudo establecer en qué estado se encontraba. Los investigadores dispusieron que el cuerpo sea sometido a una autopsia para establecer la causa de muerte.