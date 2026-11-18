Héctor Omar Schwenzel, de 66 años, falleció durante el traslado al Hospital Español y, según su familia, la guardia se negó a recibirlo. Su cuerpo permaneció cuatro horas en el living; la Justicia ordenó una autopsia para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Héctor Omar Schwenzel, un jubilado de 66 años, murió mientras era trasladado en una ambulancia del PAMI al Hospital Español de Bahía Blanca. Según relató su familia, el establecimiento no recibió el cuerpo y el vehículo lo llevó de regreso a su casa, donde permaneció sentado en un sillón del living durante cuatro horas.

El hombre había ido esa tarde al hospital acompañado por su hija Maitén para realizarse una endoscopía, pero el estudio no pudo concretarse y lo enviaron de vuelta. Ya en su vivienda, ubicada en la calle Coulin al 2200, en el barrio Maldonado, comenzó a sentirse mal. Su hija llamó al 911 y, por recomendación, se comunicó con el PAMI, que envió una ambulancia.

La emergencia médica y el traslado al Hospital Español

Cuando llegaron el médico y dos asistentes, Schwenzel sufrió un paro cardiorrespiratorio. Su esposa, Guillermina Azocar Rivera, de 71 años, es enfermera y trabajó durante cuatro décadas, en su mayoría en el Hospital Español. Ante la emergencia, indicó al personal: «¡Muchachos, el desfibrilador, el tubo, vamos a intubar»!

La mujer afirmó que su marido sufrió tres paros y que lograron reanimarlo. Durante el traslado al mismo centro de salud donde habían intentado hacerle la endoscopía, volvió a estar acompañado por Maitén, pero murió en el camino. Guillermina se dirigía a tomar el colectivo cuando recibió la llamada de su hija: «No vengas porque no admitieron a papá», le dijo. «¿Qué? ¿Lo traen a casa? ¿Muerto?», respondió ella.

El cuerpo permaneció cuatro horas en el living

De acuerdo con el relato de la familia, el jefe de guardia del Hospital Español se negó a recibir a una persona fallecida. La ambulancia del PAMI regresó entonces a la vivienda y dejó allí el cuerpo de Schwenzel. «Quedó acá en el sillón del living, muerto. Así estuvo cuatro horas», describió su esposa.

Guillermina lo cubrió con una sábana. Luego intervino la Policía Científica y retiró el cuerpo, envuelto con la funda del sillón, para trasladarlo a la morgue judicial. El fiscal Christian Aguilar, de la UFIJ N.º 1 de Bahía Blanca, ordenó una autopsia, prevista para este jueves, ante la posibilidad de que se haya cometido un delito culposo.

La autopsia buscará determinar qué ocurrió durante la endoscopía

El resultado del examen será clave para establecer si el procedimiento médico pudo haber tenido relación con la muerte. Según Azocar Rivera, el personal intentó introducir el endoscopio tres veces sin lograrlo. «Tres veces no lograron meter el endoscopio, no pasaba. Eso puede ocurrir porque algo puede estar obstruyendo, o si insistís con mucha fuerza podés romper la parte esofágica», sostuvo.

La esposa contó que a Schwenzel le habían indicado una ecografía y una endoscopía tras consultar por un dolor epigástrico leve. Según su relato, antes del estudio le administraron Valium, que en algunos pacientes puede tener otros efectos y, en el caso de su marido, le habría provocado una depresión respiratoria. Al regresar a su casa, él le dijo: «No sé lo que tengo, algo raro en la boca del estómago, me está subiendo al pecho».

La demora de la ambulancia y el recorrido hasta el hospital

La ambulancia del PAMI tardó alrededor de media hora en llegar, según la familia. Mientras esperaban, Guillermina intentó tranquilizar a su marido: «No te des manija, yo te acompaño a hacer la ecografía», le decía. También llamó al hospital para advertir que, a su entender, debían conectarlo a un respirador y monitorear su corazón.

El Hospital Español está a unas 40 cuadras de la vivienda. La familia señaló que los puentes dañados por la inundación ocurrida entre el 7 y el 9 de marzo de 2025 obligan a dar vueltas para llegar. Según el relato de los allegados, el médico de la ambulancia habló con el responsable de la guardia, quien le habría contestado que no iban a recibir a una persona sin vida.

Quién era Héctor Omar Schwenzel

Schwenzel y Guillermina se conocieron cuando estudiaban en la Universidad Tecnológica Nacional en Bahía Blanca. Él no terminó Ingeniería Eléctrica y trabajó durante muchos años como empleado bancario. Desde los 20 años se desempeñó en el Banco Vallemar Cooperativo Limitado, en Punta Alta, entidad que atendía a empleados de la Marina y luego quebró. En diciembre pasado obtuvo la jubilación.

La pareja tuvo cuatro hijos: Antonela, de 45 años; Lautaro, de 40; Víctor, de 39, y Maitén, de 35. Su hija mayor tiene dos hijos: uno de 23 años, próximo a recibirse de oceanógrafo, y otra de 21, que está por terminar Abogacía.

Schwenzel participaba en la organización de marchas de jubilados, que comenzaban con un «semaforazo» y continuaban con protestas en distintos puntos de la ciudad. La Multisectorial de Jubilados Bahienses lo recordó como un compañero presente en las movilizaciones y reclamos por una jubilación digna, el PAMI y los medicamentos. «Se nos fue un luchador, un compañero solidario. Su ausencia se va a sentir mucho en la calle, donde siempre nos encontrábamos», expresó la organización.

Guillermina nació en Concepción, Chile, y llegó de chica a Bahía Blanca con sus padres y hermanos. Se nacionalizó argentina, trabajó como enfermera, hizo horas extras y compró el terreno donde construyó su hogar.