Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 12:56 p. m. · 1 min de lectura

Un hombre en situación de calle fue golpeado por efectivos de la Policía de la Ciudad frente al Palacio de Tribunales, según el material difundido. Vecinos registraron el episodio en video y denunciaron intimidaciones.

Un hombre adulto en situación de calle fue golpeado por entre ocho y diez efectivos de la Policía de la Ciudad en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en Buenos Aires, el 18 de noviembre de 2026. Vecinos que pasaban por el lugar registraron el episodio en video.

En las imágenes, según la descripción del material, se observa a los agentes rodear al hombre, insultarlo, sujetarlo del cuello y patearlo cuando estaba en el suelo. También se señala que le destruyeron la ropa y que terminó semidesnudo.

Vecinos denunciaron intimidaciones

El material indica que algunos agentes amenazaron e intimidaron a vecinos que filmaban la situación. También sostiene que intentaron llevarse detenidas a personas que pasaban por el lugar para que declararan como testigos.

En el audio del video se escucha a vecinos pedir que los efectivos se alejen y no golpeen al hombre. La descripción del episodio afirma que la agresión continuó mientras se desarrollaba el operativo.

Reclamos por violencia institucional

Organizaciones de derechos humanos y vecinos de la zona denunciaron que el episodio no sería un caso aislado y lo vincularon con una política de persecución y violencia institucional contra personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta el momento, según el material recibido, el Gobierno de la Ciudad no había dado explicaciones sobre el accionar policial ni informado si los efectivos fueron apartados de sus funciones. Las acusaciones sobre el procedimiento no cuentan aquí con una respuesta oficial.