Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 5 min de lectura

El italiano de 74 años escapó de su departamento en Monserrat cuando estaba por ser extraditado. Horas después compró un gorro piluso en Martínez; los investigadores creen que recibe ayuda para permanecer oculto.

Leonardo Bertulazzi, el italiano de 74 años condenado a 27 años de prisión por su participación en las Brigadas Rojas, escapó de su departamento de Monserrat cuando estaba a punto de ser extraditado a Italia. Desde entonces, la Policía Federal y la Interpol lo buscan intensamente.

El martes 10, cerca de las seis de la mañana, el prófugo bajó desde el quinto piso con un arnés, trepó unas escaleras y escapó hacia un terreno baldío. Luego escaló un balcón y saltó el portón de un predio donde había funcionado un estacionamiento, según registró una cámara de seguridad.

Antes de huir, habría engañado a su custodia con un dispositivo casero: un tubo de metal y un trozo de cerdo, junto con su tobillera electrónica y un tensiómetro, para simular el funcionamiento de su pierna.

La fuga de Leonardo Bertulazzi y el recorrido hasta Martínez

Vestido de negro, Bertulazzi cayó, se reincorporó y se tomó una de las piernas. Después se apoyó durante unos minutos contra la pared de una casa para recuperarse. Su abogado, Rodolfo Yanzón, señaló que el hombre había sufrido dos ACV en los últimos meses, que afectaron su movilidad, y también destacó su afición por el montañismo.

La fuga se conoció cuando se despertó la esposa de Bertulazzi. Durante varias horas no hubo noticias sobre su paradero, hasta que una cámara de un local de ropa lo registró, poco después del mediodía, mientras compraba un gorro piluso en la calle Alvear al 100, en el centro de Martínez.

"Hola buen día, quiero un piluso", les dijo a los dos jóvenes que atendían el negocio. Su acento italiano llamó la atención y dio lugar a una conversación. Los vendedores lo vieron distendido, sonriente y haciendo chistes. Cuando le preguntaron de dónde era, respondió que de Suiza, de una zona cercana a Italia. También dijo que venía de Capital y que vivía en San Telmo, aunque su departamento está en Monserrat.

La compra del gorro piluso en un local de Martínez

Los vendedores le ofrecieron dos modelos. Bertulazzi se probó tres frente al espejo de uno de los probadores y dudó cuál elegir, hasta que uno de ellos le recomendó el de color gris topo. El gorro costaba 21.000 pesos, pero estaba en oferta y pagó 12.000 pesos.

Abrió la billetera y, según alcanzaron a ver los jóvenes, llevaba poco dinero en efectivo. Entregó un billete de 20.000 pesos y dos de 1.000. Mientras se probaba el gorro y se lo dejaba puesto, uno de los vendedores le dio 10.000 pesos de vuelto. No preguntó por ninguna otra prenda.

"Fue un tipazo", contó uno de los vendedores, quien lo describió como una persona sonriente y distendida.

Antes de irse, tomó una bolsa de tela que había dejado en el local y que contenía ropa negra. Los investigadores creen que podría ser la misma vestimenta que llevaba durante la fuga. También analizan si antes de comprar el piluso pasó por otro comercio y adquirió una camisa celeste y un pantalón beige, prendas que tenía puestas.

Al salir, dobló a la izquierda y se perdió por la calle Santa Fe. Las cámaras lo registraron con el gorro recién comprado. A partir de esas imágenes, los investigadores buscan reconstruir cómo viajó desde Monserrat hasta Martínez y si recibió ayuda de otras personas.

Los sospechosos detenidos y la investigación por la fuga

Entre las hipótesis sobre el traslado figuran el uso de una tarjeta SUBE asociada a otras personas, un viaje en taxi pagado en efectivo o la ayuda de pasajeros para atravesar los molinetes del ferrocarril Mitre, que conecta Retiro con la zona norte.

Los investigadores consideran que Bertulazzi podría contar con apoyo para mantenerse escondido. El jueves posterior a la fuga fueron detenidos en el paso fronterizo de Gualeguaychú, en Entre Ríos, el uruguayo Marcos Enrique González Rodríguez y su pareja salvadoreña, Ethel Villalta de Rodríguez. Migraciones había sido alertada sobre la posibilidad de que ambos intentaran cruzar a Uruguay.

"Son militantes de izquierda quienes tenían mucha relación con el fugado. Se cree que podrían haber ayudado en la logística previa a la fuga. Habrían tenido mucho contacto en los días previos", señaló un investigador.

González Rodríguez era conocido de Bertulazzi y ya estaba bajo seguimiento del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista. Los investigadores sabían que ambos mantenían contacto frecuente. En agosto de 2024, cuando el italiano fue detenido en su departamento de la calle Defensa 649, su amigo fue acusado de realizar maniobras para distraer a los efectivos y demorar el arresto.

Además, los libros de visitas de la División Alcaldía del Anexo de Cavia indican que González Rodríguez visitó a Bertulazzi en más de una oportunidad. El italiano estuvo alojado allí algunos días antes de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. La nacionalidad salvadoreña de Villalta también es un dato considerado por los investigadores: Bertulazzi y su esposa vivieron durante años en El Salvador antes de instalarse en Argentina.

La búsqueda de Bertulazzi sigue en la Ciudad y el conurbano

La Policía Federal continúa buscando al italiano. Los últimos rastros analizados lo ubican en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Su teléfono celular fue encontrado en el departamento del que escapó.

Bertulazzi integró las Brigadas Rojas entre fines de la década de 1970 y comienzos de la de 1980. La organización secuestró en 1977 al empresario genovés Piero Costa. El caso también quedó asociado a la película Caballos Salvajes, estrenada en 1995, cuya historia fue vinculada con la condición de prófugo del italiano.