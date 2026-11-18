Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El empresario, de 67 años, fue encontrado dentro de su fábrica con un disparo en el rostro. Investigan si lo asesinaron durante un robo: se llevaron el equipo de grabación de las cámaras y sospechan que también falta dinero.

El dueño de una metalúrgica de Villa Luzuriaga fue hallado muerto dentro de su fábrica, con un disparo en el rostro. La víctima tenía 67 años y la Justicia investiga si el crimen ocurrió durante un intento de robo.

El hecho se produjo en el establecimiento situado en la esquina de Monseñor Bufano y Camino de Cintura, en el partido de La Matanza. El cuerpo estaba a pocos metros de la entrada.

Cómo encontraron al empresario en la fábrica de Villa Luzuriaga

Dos operarios que realizaban tareas de mantenimiento en una antena de comunicaciones encontraron al hombre en el suelo. Habían llegado cerca de las 9, fueron recibidos por la víctima y subieron al techo para reparar la antena. Al bajar, alrededor de las 17, dieron con el cuerpo.

En un primer momento, los trabajadores creyeron que el empresario estaba inconsciente y llamaron al 91. Cuando llegó la ambulancia, el personal médico constató que había muerto.

Investigan un posible robo y el ataque con un arma calibre 9 milímetros

La Policía encontró en el lugar una vaina servida calibre 9 milímetros. Además, los atacantes se llevaron el equipo de grabación de las cámaras de seguridad y los investigadores sospechan que también sustrajeron dinero, por lo que una de las hipótesis apunta a un robo.

La camioneta de la víctima estaba estacionada en la vereda de la fábrica. Al llegar al lugar, el hijo del empresario aportó información sobre el día del crimen: contó que su padre había comprado dólares al mediodía a un cambista local conocido como el Marciano. La empresa tiene un solo empleado, que ese día no había ido a trabajar.

La pericia médica y la investigación judicial

De acuerdo con la pericia médica, el hombre recibió un disparo entre las cejas. También presentaba raspones y moretones en ambas manos.

La investigación está a cargo del fiscal Adrián Arribas. El caso continúa en desarrollo.