El trader pidió apartar a la camarista de Casación después de que votara a favor de reincorporar a las querellas. En paralelo, surgieron versiones sobre presuntas presiones del Gobierno y avanza una disputa fiscal para reabrir la investigación.

Mauricio Novelli solicitó que la jueza Ángela Ledesma, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, sea apartada de la causa Libra. El planteo se presentó luego de que la magistrada votara a favor de reincorporar a las querellas que habían sido excluidas del expediente.

La investigación se inició tras la promoción de la criptomoneda Libra por parte del presidente Javier Milei en un mensaje publicado el 14 de febrero de 2025. El caso busca esclarecer una presunta estafa vinculada con el activo digital.

La recusación de Novelli y la reincorporación de las querellas

La semana pasada, Ledesma y el camarista Alejandro Slokar votaron para admitir nuevamente a los querellantes. La decisión quedó dividida por la disidencia de Guillermo Yacobucci, también integrante de la Sala II.

La defensa de Novelli fundamentó la recusación en la participación de Ledesma en el Comité Consultivo del INECIP y en un comunicado del CIPCE que calificó el cierre de la causa como “profundizar la impunidad”. En respuesta, se argumentó que la pertenencia al comité académico no supone que la jueza intervenga en sus deliberaciones, redacte sus pronunciamientos ni comparta todas sus posiciones.

La disputa fiscal por la causa Libra

El pedido de apartamiento se presentó mientras se desarrolla una disputa entre fiscales sobre la continuidad de la investigación. Con el respaldo del procurador Eduardo Casal, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, impulsa una acción para que Casación revierta el cierre dispuesto por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

El sobreseimiento había sido dictado con base en un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien se había pronunciado contra la participación de las querellas. La apelación promovida por Rodríguez deberá ser revisada por el juez Daniel Rafecas, recientemente propuesto por el Gobierno para ascender a camarista en el fuero criminal. Su pliego fue enviado al Senado.

Versiones sobre presiones y el futuro de Ledesma

En la Cámara de Diputados circularon versiones sobre presuntas presiones del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para influir en el criterio de Ledesma. Según esos rumores, el Gobierno no impulsaría el pliego de la jueza ante el Senado cuando cumpla 75 años, una gestión necesaria para que pueda continuar en el cargo. Ledesma todavía no solicitó esa prórroga.

Un integrante del Consejo de la Magistratura vinculó esas versiones con la denuncia que había realizado la exjueza de Casación Ana María Figueroa. La magistrada, jubilada en 2023 tras una disputa institucional, sostuvo que Mahiques la visitó en su despacho cinco días después de la asunción de Mauricio Macri, en 2015, y le pidió que declarara inconstitucional el Memorando de Entendimiento con Irán.

El acuerdo había sido objeto de una causa en la que estuvo procesada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las versiones sobre Ledesma sostienen que el Gobierno busca hacerle saber que sigue de cerca su actuación en el expediente Libra; no obstante, se trata de afirmaciones que no fueron presentadas como hechos comprobados.

Los vínculos institucionales bajo cuestionamiento

En el marco de la causa también se señalaron nombramientos y vínculos familiares de funcionarios judiciales. Martínez de Giorgi sobreseyó a los imputados después de que se publicara el decreto 589/26, que designó a su esposa, Ana María Cristina Juan, como jueza de primera instancia en el Juzgado Federal de Hurlingham. El magistrado resolvió sobre la base del dictamen de Taiano, cuyo hijo había sido designado funcionario del Gobierno.

Por su parte, el hijo de Yacobucci, Ignacio Yacobucci, estuvo al frente de la Unidad de Información Financiera entre 2024 y 2025 y actualmente integra el equipo de asesores de Mahiques. En Casación, su padre ya votó contra la reincorporación de las querellas.

Así, Ledesma enfrenta el pedido de recusación de Novelli y, al mismo tiempo, la expectativa de que el Gobierno impulse su pliego para permitirle continuar durante cinco años más en Casación. La eventual reapertura de la causa Libra dependerá de las decisiones judiciales pendientes.