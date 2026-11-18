Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

La radióloga de 34 años fue asesinada a puñaladas en su casa y por el hecho está detenido un vecino. La fiscalía pidió prisión perpetua y la defensa reclamó la absolución; el veredicto se conocerá este miércoles a las 11.

Noelia Torres, una radióloga de 34 años, fue asesinada a puñaladas en su departamento de Burzaco. La encontraron tendida sobre la cama el 8 de marzo de 2025, después de que sus amigas alertaran que no respondía los mensajes ni había llegado a un encuentro previsto por un baby shower.

Las mujeres lograron entrar a la vivienda, ubicada en Alsina y Espora. Según las pericias, el crimen habría ocurrido alrededor de las 2 de la madrugada; el cuerpo fue hallado a las 17.30. La víctima tenía heridas principalmente en el rostro.

El vecino detenido y las pruebas analizadas en el juicio

A pocos metros del departamento, en una escalera del edificio, encontraron a Ezequiel Florentín, de 22 años, en estado de shock, con rasguños en el cuello y los brazos, mientras intentaba autolesionarse con un cuchillo. Desde entonces permanece detenido.

El inmueble tiene tres pisos y, de acuerdo con lo expuesto en el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal 8 de Lomas de Zamora, las cámaras no registraron el ingreso de otra persona después de que Noelia entrara sola. Tampoco se encontraron puertas o ventanas forzadas. Una de las hipótesis es que el atacante accedió por un balcón, donde había macetas caídas.

La llave estaba colocada del lado de adentro de la puerta y una ventana del balcón permanecía entreabierta. En el departamento encontraron dos cuchillos: uno tipo cuchilla y otro que no fue reconocido. La investigación consideró como posible móvil un intento de violación.

La fiscalía pidió prisión perpetua por el crimen

El fiscal Sebastián Grys solicitó prisión perpetua para Florentín por homicidio agravado por violencia de género, ensañamiento y alevosía. La defensa, a cargo de Celeste Vázquez, pidió la absolución por la falta de rastros de ADN de Noelia en la ropa del acusado y la ausencia de material genético de él debajo de las uñas de la víctima. Como alternativa, solicitó que el hecho sea calificado como homicidio simple.

Las amigas de Noelia cuestionaron esa estrategia y señalaron que la radióloga llevaba las uñas muy cortas por su profesión, lo que habría dificultado que retuvieran piel del agresor. Una de ellas también sostuvo que, durante las audiencias, el imputado hacía gestos y se reía.

“Nos tomaron de tontas”, recriminó una de las amigas. “Para mí fue terrible”.

El reclamo de las amigas de Noelia Torres

Una amiga que acompañó el proceso afirmó que Florentín estaba en el lugar y que, según su interpretación, tuvo tiempo para limpiar y borrar pruebas. También señaló que la defensa se apoyó en la falta de ADN. La mujer pidió no ser identificada por el temor que, dijo, le genera el acusado.

“Esta persona no puede salir porque sale y va a matar otra vez”, expresó. Y agregó: “Él nos conoce, sabe que íbamos a cuidar al gato a ver a mi amiga, si sale es un riesgo para todos, pero para nosotras también”.

El veredicto se conocerá este miércoles a las 11. Las amigas esperan que el juez Nicolás Amoroso haga lugar al pedido de prisión perpetua formulado por la fiscalía.