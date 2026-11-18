Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Adrián Pérez y sus hijas, de 8, 5 y 4 años, habían desaparecido durante un viaje en moto entre Formosa y Salta. El examen forense determinó que murieron por un paro cardiorrespiratorio causado por insolación y deshidratación aguda.

Un hombre y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron encontrados muertos en una zona rural del norte de Salta, luego de permanecer desaparecidos desde el viernes. El examen forense estableció que las víctimas fallecieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.

El hombre fue identificado por las autoridades policiales como Adrián Pérez. La familia había partido en moto desde María Cristina, en la provincia de Formosa, rumbo a Alto de la Sierra, en el departamento salteño de Rivadavia, donde vivía.

La búsqueda de Adrián Pérez y sus hijas en Salta

La pareja de Pérez perdió contacto con ellos el viernes por la tarde y realizó la denuncia por desaparición. Se inició un operativo de rastrillaje, que fue interrumpido durante la noche por las dificultades del terreno y la escasa visibilidad.

Las tareas se reanudaron el sábado por la mañana. Los equipos encontraron los cuerpos en distintos puntos de una zona de monte cercana a un camino secundario. El examen cadavérico, realizado por el médico legal de la Policía, determinó la causa de muerte.

La investigación y las hipótesis sobre el recorrido

La investigación quedó a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal. Entre las hipótesis, se analiza que Pérez pudo haber elegido un camino alternativo más corto, pero arenoso y poco transitado.

De acuerdo con una de las reconstrucciones, la moto habría sufrido un desperfecto y el hombre habría avanzado cerca de un kilómetro empujándola, mientras las niñas iban sobre el asiento. En medio de temperaturas de 45 grados y sin agua, habría intentado hidratarlas con plantas de la zona.

Esta hipótesis sostiene que Pérez dejó a las niñas bajo una sombra y emprendió el regreso hacia María Cristina para buscar ayuda, pero murió en el trayecto. Las pequeñas habrían intentado seguirlo y fallecieron tras recorrer distintas distancias. Otra posibilidad es que la moto volcara y que, aunque sobrevivieron al accidente, se rompiera el recipiente en el que llevaban agua.

El último adiós a la familia

La localidad salteña despidió a la familia el domingo. La comuna de Santa Victoria Este colaboró con el sepelio, mientras familiares, vecinos y autoridades acompañaron el traslado de los restos.

Estaba previsto que Pérez fuera sepultado en Alto de la Sierra y que sus hijas fueran trasladadas a María Cristina, en Formosa.