Rolando Miguel Lescano, de 48 años, volvía de jugar al fútbol cuando fue atacado en una parada de colectivos. La Policía detuvo a un sospechoso y busca al segundo agresor.

Rolando Miguel Lescano, de 48 años, fue asesinado a puñaladas durante la madrugada del domingo en José C. Paz. Dos hombres lo atacaron en una parada de colectivos para robarle el celular y la mochila. Un sospechoso fue detenido y la Policía busca al otro presunto agresor.

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad municipales de Moreno. Las imágenes captaron el ataque y movimientos posteriores, y son analizadas por los investigadores para reconstruir lo ocurrido.

El ataque en una parada de colectivos de José C. Paz

Lescano, conocido como el Pato, caminaba hacia la parada ubicada en avenida Derqui y San Fernando, en el límite entre José C. Paz y Moreno. Cerca de las 2.15, los dos hombres lo abordaron. Uno de ellos lo hirió con un cuchillo tipo Tramontina y la víctima murió en el lugar.

Los vecinos salieron a la calle tras escuchar los gritos y encontraron al hombre tendido en el piso. Cuando llegó la Policía, Lescano ya había fallecido. Los investigadores trabajan para determinar si los sospechosos esperaban el colectivo o merodeaban la zona en busca de una víctima.

Un detenido y un segundo sospechoso prófugo

Poco más de 48 horas después del crimen, la Policía bonaerense detuvo a uno de los presuntos atacantes, un hombre de 30 años con antecedentes por robo. Antes del arresto, se había refugiado en la casa de un conocido, a unas diez cuadras del lugar del hecho, y le dijo que había tenido una pelea en la parada.

Según información policial, el detenido está en situación de calle y tiene consumo problemático, de acuerdo con lo declarado por su familia. El segundo sospechoso continúa prófugo y es intensamente buscado.

La familia de Lescano pidió que detengan a los responsables

La familia se enteró de la muerte cerca del mediodía del domingo, casi 12 horas después del asesinato. Hasta entonces, pensaban que Lescano podía haberse quedado en la casa de algún amigo. El hombre vivía en Hurlingham, trabajaba como metalúrgico y era padre de tres hijos; esperaba un cuarto, un varón llamado Lisandro, y también a su tercer nieto.

La noche del ataque había compartido el día con amigos: vio el triunfo de Boca por 3 a 0 ante Banfield por la Copa Argentina y luego jugó al fútbol. Cerca de las 22.30 le había avisado a su esposa que se quedaría un rato más. Más tarde, durante el regreso, volvió a comunicarse con ella y le dijo que pronto llegaría a su casa.

"Lo que queremos es que estas personas caigan, que no sigan haciendo esto", reclamó Karina, hermana de la víctima.

El martes por la tarde, allegados a Lescano realizaban una manifestación en Chacabuco y avenida 197, en José C. Paz. La causa fue caratulada como homicidio y cuenta con intervención de la Comisaría Tercera de José C. Paz. La fiscalía analiza fotografías y registros de cámaras para precisar las circunstancias del ataque.