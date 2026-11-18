Dos hombres fueron detenidos tras escapar en una moto sin patente por la Panamericana, entre San Isidro, Tigre y San Fernando. Durante la fuga descartaron un revólver calibre.38 con cinco municiones.

Dos hombres fueron detenidos luego de una persecución a alta velocidad por la Panamericana, que comenzó en San Isidro y se extendió hacia Tigre y San Fernando. Los sospechosos viajaban en una Honda Wave sin patente y, durante la fuga, descartaron un revólver calibre.38 con cinco municiones.

El operativo se inició en Thames y la colectora, donde agentes de la División Motorizada de la Patrulla Municipal detectaron la motocicleta durante una recorrida preventiva. Según las autoridades, el vehículo estaría vinculado con varios hechos delictivos en la zona norte. Sus ocupantes eran mayores de edad y sus identidades no fueron informadas.

La persecución por la Panamericana hacia San Fernando

A las 20.19 del viernes 23 de octubre, al advertir la presencia de los agentes, los dos hombres escaparon en dirección a San Fernando. La persecución avanzó por la colectora de la Panamericana hacia Tigre y continuó a alta velocidad, mientras los motociclistas esquivaban a otros vehículos.

Desde el Centro de Operaciones Municipal de San Isidro coordinaron un operativo cerrojo junto con la Policía de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de San Fernando. Las cámaras de seguridad registraron el recorrido y las comunicaciones entre los móviles que participaron del procedimiento.

Descartaron un revólver durante la fuga

A las 20.22, en medio del operativo, los agentes advirtieron que los sospechosos habían descartado un arma. Se trataba de un revólver calibre.38 con cinco municiones, que luego fue recuperado por un móvil en Carlos Casares y la colectora.

A la altura de la bajada de la calle Avellaneda, uno de los móviles interceptó la motocicleta. Los hombres la abandonaron y siguieron la fuga a pie, cruzando la autopista. Uno fue detenido a unos 200 metros; minutos después, personal del Comando de San Fernando aprehendió al segundo en Pasaje González y Charlín.

La moto y el arma quedaron secuestradas

La Honda Wave gris cemento y el revólver fueron secuestrados y trasladados a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.