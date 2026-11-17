Los arrestos se concretaron cuatro días después del ataque a la sucursal de Lucciano’s, en el centro de Quilmes. El seguimiento de las cámaras permitió reconstruir el recorrido del grupo e identificar a sus integrantes.

Diez adolescentes fueron detenidos por el robo en modalidad piraña a una heladería de Quilmes, ocurrido cuatro días antes. La investigación incluyó el análisis de cámaras de vigilancia y un operativo conjunto de equipos municipales y la Policía bonaerense.

El ataque fue en la sucursal de Lucciano’s, ubicada en la esquina de Colón y Almirante Brown, en pleno centro de la ciudad. Los arrestados quedaron a disposición de la Justicia y fueron derivados a la fiscalía correspondiente.

El seguimiento de las cámaras permitió identificar al grupo

Con imágenes del Centro Único de Monitoreo, también conocido como Centro de Emergencias de Quilmes, los investigadores reconstruyeron los movimientos de los jóvenes antes y después del asalto. El sistema supervisa cámaras urbanas y tótems de seguridad desde sus oficinas en la avenida Calchaquí.

Tras el robo, los integrantes del grupo escaparon en distintas direcciones y algunos se fueron de a dos o tres. Ese recorrido, registrado por los dispositivos de vigilancia, facilitó su identificación. Los arrestos fueron concretados por distintas comisarías del distrito, entre ellas la tercera y la octava.

Cómo fue el robo en la heladería de Quilmes

El asalto ocurrió un viernes por la tarde, durante los festejos de estudiantes secundarios por el "último último día" de clases. En un golpe que duró alrededor de 30 segundos, los jóvenes aprovecharon un momento en el que había poco personal en el comercio.

Según las imágenes de las cámaras del local, algunos de los atacantes les quitaron las carteras y los celulares a dos clientas, mientras otros tomaron alfajores del exhibidor y saltaron el mostrador. También redujeron a la cajera y la llevaron hacia el sector de los baños, vaciaron la caja registradora y escaparon.

La causa quedó en manos de la Justicia

La investigación quedó radicada en la Comisaría Primera de Quilmes, donde se analizaron las filmaciones y las pericias realizadas en el local. El Municipio informó que el robo fue cometido por "un grupo de menores de edad" en medio de los festejos estudiantiles.

Además, la Municipalidad anunció que continuará "convocando a las familias de los menores involucrados para trabajar en un abordaje integral entre las áreas de seguridad, niñez y educación".