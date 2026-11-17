El suboficial, de 42 años, fue encontrado con un disparo junto al arroyo Palometa, en Basail. Horas antes, su pareja había denunciado presuntos abusos sexuales contra su hija, quien tenía seis años cuando ocurrieron los hechos.

Un suboficial de la Gendarmería Nacional fue hallado muerto junto a la ruta nacional 11, en la localidad chaqueña de Basail, horas después de que su pareja lo denunciara por presuntos abusos sexuales contra la hija de ella. La Justicia dispuso su detención y el caso quedó bajo investigación.

El jueves 12 de noviembre, cerca del mediodía, la Policía recibió un aviso por una motocicleta Bajaj Rouser roja estacionada junto al puente sobre el arroyo Palometa, a la altura del kilómetro 966. Tras verificar que el vehículo no tenía pedido de secuestro, los agentes recorrieron la zona para localizar a su conductor.

Hallazgo del gendarme en Basail

A unos 50 metros de la ruta, a orillas del arroyo, los policías encontraron el cuerpo de un hombre con un disparo en la cabeza. Cerca de él había una pistola calibre nueve milímetros. La moto estaba registrada a nombre de Delfino Eduardo Durán, sargento de Gendarmería de 42 años que vivía en Resistencia y prestaba servicios en el Escuadrón 48, en Corrientes.

El médico policial constató que Durán no tenía signos vitales. El fiscal ordenó realizar pericias, secuestrar el arma y un casquillo del mismo calibre, y practicar una autopsia para establecer el horario de la muerte y descartar la intervención de otra persona. La investigación considera que el gendarme habría muerto por suicidio, aunque esa hipótesis debía ser evaluada con las actuaciones judiciales.

La denuncia por abuso sexual y el relato de la madre

La pareja de Durán contó que el miércoles su hija le reveló que había sufrido varios episodios de abuso sexual por parte del suboficial. Según el relato de la niña, los hechos habrían ocurrido cuatro años antes: en distintas ocasiones, mientras dormía, Durán habría ingresado a su habitación y la habría obligado a tocarle sus partes íntimas.

Hasta entonces, la menor solo le había contado lo sucedido a su bisabuela, una mujer mayor que, según la información del caso, mantuvo silencio. La madre confrontó a Durán el miércoles al mediodía. Después de una discusión, él se fue de la casa en su motocicleta, con algunas prendas de vestir y su arma reglamentaria.

La causa judicial y la búsqueda del acusado

Horas más tarde, Durán se comunicó con su pareja para decirle que se había despedido de su padre y que se dirigía al puente sobre el arroyo El Salado. La mujer le avisó que estaba por ir a la comisaría para formalizar la denuncia, que luego un fiscal encuadraría como abuso sexual simple, varios hechos.

La Justicia ordenó la detención del sargento ese mismo miércoles. Al día siguiente, Durán no se presentó a trabajar en el Escuadrón y, a media mañana, la Policía de Basail encontró su cuerpo junto al arroyo Palometa. La autopsia y las pericias fueron dispuestas para determinar las circunstancias de la muerte.