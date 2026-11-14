Federico Colarusso recibió un disparo en el pecho cuando ya habían sido detenidos cuatro sospechosos en un operativo. El comisario interino quedó imputado por homicidio culposo y fue pasado a disponibilidad.

Un comisario interino de la Policía Bonaerense quedó imputado por la muerte del sargento Federico Colarusso, quien recibió un disparo en el pecho durante un operativo en Chascomús. El episodio ocurrió en las inmediaciones de la laguna y es investigado por la Justicia.

Colarusso prestaba servicio en el Destacamento Vial de Lezama y participó del procedimiento para detener a integrantes de una banda vinculada con delitos en Alejandro Korn. El comisario interino de la dependencia policial de Chascomús manipulaba el arma que efectuó el disparo fatal.

El operativo policial en el barrio Lomas Altas

El procedimiento se realizó en el barrio Lomas Altas, en el sector oeste de la laguna. Los investigadores habían confirmado que los sospechosos alquilaban una vivienda en la zona desde hacía dos semanas y que el auto en el que se movilizaban tenía pedido de captura por un robo calificado en el partido de San Vicente.

Los agentes esperaron a que los ocupantes salieran de la casa. Luego se produjo un intento de fuga a pie y un intercambio de disparos, hasta que los cuatro sospechosos fueron detenidos. De acuerdo con la información de la investigación, son de nacionalidad chilena.

Investigan el disparo que mató al sargento

El disparo se escuchó después de las 20, cuando los cuatro detenidos ya estaban en el piso, esposados y a la espera de indicaciones de la fiscalía. Según los policías que participaron del operativo, el arma del comisario se habría disparado por razones que todavía se investigan y el proyectil impactó en el pecho de Colarusso.

El jefe interino de la comisaría no está detenido, pero fue pasado a disponibilidad. La causa lo tiene imputado por homicidio culposo. La Policía Científica realizará la autopsia este sábado en Lomas de Zamora.

El recuerdo de Federico Colarusso

El sargento era oriundo de General Belgrano y vivía en Ranchos, a menos de 30 kilómetros de Chascomús. La Secretaría de Seguridad y Defensa Civil de Lezama expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de servicio.