Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

La Unidad Penitenciaria N° 8 de Piñeiro, en Santa Fe, fue diseñada para alojar a presos de alta peligrosidad, entre ellos narcos y sicarios. Aunque tendrá capacidad para 1.152 personas, se prevé trasladar allí a 600 detenidos.

Un doble muro de cemento de 10 metros de altura y 1.800 metros de largo rodea la nueva cárcel de máxima seguridad que se construye en las afueras de Piñeiro, Santa Fe. El complejo, conocido como El Infierno, ocupará 80 hectáreas y recibirá a presos considerados de alta peligrosidad.

La Unidad Penitenciaria N° 8 está ubicada en el cruce de la ruta nacional 14 y la provincial AO12, a pocos metros de la Unidad N° 11. El establecimiento tendrá capacidad para 1.152 internos, aunque el plan prevé trasladar allí a 600 detenidos.

La prisión fue construida para alojar a personas condenadas por delitos vinculados con el narcotráfico y sicarios, dos perfiles que el gobierno santafesino puso entre sus prioridades de seguridad tras el récord de 287 homicidios en Rosario en 2022.

Cómo será el ingreso y la clasificación de los presos

El proyecto supera el 90 por ciento de avance. El compromiso es completar la estructura en diciembre y habilitarla en mayo del año próximo. Para ingresar, cada detenido deberá atravesar tres tipos de escáneres y pasar por dos portones separados por el doble muro perimetral.

Luego será conducido a un sector de chequeo, donde se realizarán controles antes de asignarle un pabellón según su nivel de peligrosidad. El nivel 1 estará destinado a jefes de organizaciones criminales; el nivel 2, a quienes distribuyen la droga, y el nivel 3, a integrantes que ejecutan tareas para las bandas, como la venta de estupefacientes o los asesinatos por encargo.

El penal contará con cámaras de vigilancia, herramientas tecnológicas de apoyo para investigaciones y sistemas para inhibir señales de celulares y drones. En el centro del complejo se levantará una torre de vigilancia de diez pisos con una vista de 360 grados.

Celdas, visitas y condiciones de detención

El complejo tendrá cuatro sectores de alojamiento, descritos como minipenales, para hombres y mujeres. Cada uno contará con seis pabellones de dos pisos, divididos en dos alas. En cada ala habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado: en total, serán 288 celdas.

Las celdas tendrán siete metros cuadrados y estarán equipadas con una cama de una plaza, colchón, mesa y banco amurados al piso, inodoro, lavatorio, espejo y luz. También contarán con ventanas con barrotes y rejas romboidales, además de una abertura para el ingreso de luz natural. Las puertas tendrán una mirilla y un espacio para pasar la comida.

Los detenidos pasarán allí al menos 23 horas por día. Tendrán una hora de salida al patio, con la posibilidad de que el tiempo se extienda a dos, y se habilitarán turnos de hasta 12 personas. Las duchas estarán junto a las celdas y a la vista del personal penitenciario.

Las entrevistas con abogados se realizarán en salas con paneles de blindex y un sistema de comunicación con reconocimiento de voz. No se permitirán visitas íntimas y cada preso podrá autorizar a dos familiares, con la posibilidad de cambiar los nombres cada seis meses. También podrá tener papelería, incluidos los expedientes de sus causas. Se analiza permitir el ingreso de una pava eléctrica a cada celda.

Colores de los uniformes y personal penitenciario

La ropa identificará el nivel de peligrosidad: los internos del nivel 1 usarán mamelucos rojos; los del nivel 2, naranjas, y los del nivel 3, amarillos. Además, cada detenido recibirá dos mudas de remeras blancas.

Para el funcionamiento del establecimiento está prevista la presencia de 850 agentes penitenciarios. Aunque la cárcel tendrá capacidad total para 1.152 personas, la cantidad de presos que se planea trasladar inicialmente es de 600.

Los presos de alto perfil que serán alojados en Piñeiro

Entre los internos previstos figura Ramón Ezequiel Machuca, conocido como Monchi Cantero, hermano de crianza de Ariel Guille Cantero y uno de los cabecillas de Los Monos. Guille Cantero está alojado en la cárcel de Marcos Paz y acumula 139 años de prisión por distintas condenas.

También se menciona a Lisandro Damián Contreras, alias Licha o Limón, señalado como líder narco de la organización criminal rosarina Los Menores. Otro integrante de Los Monos, Máximo Arial El Viejo Cantero, estuvo alojado en la cárcel de Piñero hasta agosto pasado y fue incorporado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, bajo un estricto operativo de seguridad.