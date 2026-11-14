El fiscal pidió 14 años y seis meses de prisión para Sebastián Damián Villarreal, acusado de apuñalar a dos mujeres en una escuela de danza en noviembre de 2020. La defensa solicitó la absolución y el tribunal anunciará su veredicto el jueves 26 de noviembre.

El fiscal general Nicolás Amelotti pidió una pena de 14 años y seis meses de prisión para Sebastián Damián Villarreal, el hombre acusado de apuñalar a dos mujeres en una escuela de danza de Palermo en noviembre de 2020. Según sostuvo, el imputado “Eligió una víctima, un lugar y un momento”.

Ante los jueces Julio López Casariego, Julio Pablo Quiñones y Matías Buenaventura, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 11, Amelotti solicitó que Villarreal sea condenado por la tentativa de femicidio de Julieta Antón, de 32 años, bailarina que participó del programa de televisión ShowMatch.

El fiscal también pidió que se lo declare culpable por la tentativa de homicidio simple de Sofía Bovino, de 42 años, profesora de baile y propietaria de la escuela donde ocurrió el ataque. La defensa, en cambio, reclamó la absolución. El tribunal dará a conocer su veredicto el jueves 26 de noviembre.

El fiscal sostuvo que el ataque fue planificado

Amelotti afirmó que el trastorno de personalidad atribuido al acusado no le impedía comprender la criminalidad de sus actos. “El acusado padece una patología, pero no es la que el Cuerpo Médico notificó y tampoco elimina sus capacidades de culpabilidad. No hay nada delirante ni psicótico en su conducta”, expresó.

Como agravantes, el representante del Ministerio Público valoró la magnitud de las lesiones, el tiempo durante el cual las víctimas estuvieron sometidas a la voluntad de Villarreal y el daño psicológico que sufrieron. También consideró que el acusado había preparado el ataque.

“Preparó el hecho, llevó las armas desde Berisso, esperó a que llegara la profesora. La eligió y siguió con su ataque a pesar de la persona que se interponía, a la que consideró un estorbo que se quería sacar”, afirmó Amelotti.

Como atenuante, el fiscal mencionó que el trastorno de personalidad con rasgos histriónicos que presenta el imputado “lo hace más explosivo y menos tolerante a la frustración”.

Cómo fue el ataque en la escuela de danza

El hecho ocurrió alrededor de las 16 del 10 de noviembre de 2020 en El Club de la Danza, ubicado en la esquina de la avenida Federico Lacroze y 11 de Septiembre, en el límite entre Palermo y Belgrano. Villarreal, de 36 años, llegó dos horas antes de lo acordado para tomar una clase con Antón, quien era su profesora particular.

De acuerdo con la reconstrucción de la investigación, el acusado interceptó a la bailarina cuando salía del baño y comenzó a perseguirla con una cuchilla de carnicero de 32,5 centímetros, que había llevado desde su casa en Berisso. Antón corrió hacia las oficinas administrativas para refugiarse y allí Villarreal atacó a cuchillazos tanto a ella como a Bovino.

Mientras agredía a las mujeres, el acusado decía que Antón se había burlado de él después de que le contara, días antes y mediante mensajes telefónicos, que había sido víctima de abuso sexual. “Yo le conté que fui abusado y ella se burló de mí”, gritaba, según relataron Bovino y otros testigos, quienes también lo escucharon amenazar: “Las voy a matar a las dos”.

La detención y las pruebas del caso

Personal de la Comisaría Vecinal 14B llegó al lugar tras los llamados al 911 y las alertas de vecinos. En una oficina del primer piso se produjo una situación de tensión: Villarreal se negaba a entregarse y amenazaba con el cuchillo a las dos mujeres.

Mientras dos policías intentaban distraerlo y convencerlo de que depusiera su actitud, otro oficial avanzó y le disparó en un glúteo. Así lograron detenerlo y poner a salvo a las víctimas. La secuencia quedó registrada por una cámara corporal instalada en el chaleco de uno de los agentes y constituye la principal prueba de la causa.

Desde su detención, Villarreal fue sometido a distintos estudios psiquiátricos y psicológicos, con conclusiones diferentes. Uno de los peritajes mencionó un “trastorno psicótico”, “retardo mental” y una “ideación delirante erotómana” sobre Antón, con las fases de “enamoramiento-desilusión-pasaje al acto”. Otros especialistas señalaron que, más allá de un posible trastorno de personalidad, comprendía y dirigía sus acciones.

El acusado llegó al juicio alojado en el Programa Integral de Salud Mental, el área de neuropsiquiatría del penal federal de Ezeiza.