La jueza federal María Servini tomó la decisión tras recibir pericias que señalaron que Tomás Natenzon no podía comprender la criminalidad de los hechos atribuidos. Deberá realizar un tratamiento ambulatorio y la Justicia Civil seguirá su situación.

La jueza federal María Servini sobreseyó a Tomás Natenzon, el bombero voluntario detenido en Palermo cuando intentaba acercarse al perímetro de seguridad dispuesto por la visita del papa León XIV. La resolución se tomó luego de que las pericias determinaran que el joven no comprendía la criminalidad de los hechos que se le atribuían.

El fallo fue firmado el viernes, después de que la magistrada recibiera un informe del Cuerpo Médico Forense. Según ese estudio, Natenzon podía comprender lo que sucedía, pero no la criminalidad de sus actos.

Las pericias y el tratamiento ambulatorio

Antes de esa evaluación, el joven había sido examinado en el Hospital Borda por un equipo interdisciplinario. Los resultados de ambos estudios coincidieron en que presentaba problemas de salud mental que incidían en su capacidad para comprender la criminalidad de los hechos.

Con esos informes, Servini dispuso el sobreseimiento y estableció que Natenzon deberá realizar un tratamiento ambulatorio. La intervención pasó a la Justicia Civil, que deberá seguir su situación y controlar el cumplimiento del tratamiento.

La detención en Palermo durante la visita de León XIV

Natenzon, de 27 años, fue detenido el domingo 8 de noviembre, cuando se esperaba en Buenos Aires la llegada del Papa desde Uruguay. La Policía de la Ciudad lo interceptó en Palermo, cerca del Monumento a los Españoles, donde se había instalado el escenario para las presentaciones papales.

El joven se identificó como bombero voluntario del cuartel Vuelta de Rocha y presentó una autorización de circulación que, al ser verificada por los agentes, resultó apócrifa. También le solicitaron la documentación de la moto Kawasaki en la que se desplazaba. Durante la inspección, advirtieron que llevaba una patente que simulaba ser de un vehículo oficial.

Qué se determinó sobre los elementos hallados

Con el avance de la investigación se aclararon algunos de los elementos que habían despertado sospechas. Natenzon era efectivamente bombero voluntario de Vuelta de Rocha y tenía en su casa decenas de equipos de comunicación, hallados durante un allanamiento, porque es experto en esa área y los tenía en comodato.

Además, se comprobó que el arma encontrada en el domicilio era legal y que contaba con permiso para tenerla. En cuanto a la patente de la moto, se estableció que era una identificación utilizada por radioaficionados.