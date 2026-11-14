El trader presentó una recusación contra la integrante de la Cámara de Casación que votó para reincorporar a las querellas. El planteo se conoce en medio de gestiones para reabrir la investigación y de versiones sobre presuntas presiones a la magistrada.

Mauricio Novelli pidió apartar a la jueza Ángela Ledesma, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que la semana pasada habilitó el regreso de las querellas a la causa Libra. La investigación se vincula con la presunta criptoestafa desatada tras un tuit de Javier Milei, publicado el 14 de febrero de 2025.

La presentación de Novelli se produjo mientras avanzan gestiones para revertir el cierre de la causa dispuesto por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, impulsa una acción con el aval del procurador Eduardo Casal para que Casación revise esa decisión.

La recusación de Novelli contra la jueza de Casación

La defensa del trader formuló el pedido después de que Ledesma y el camarista Alejandro Slokar votaran a favor de reincorporar a los querellantes que habían sido excluidos. La decisión quedó dividida por el voto en disidencia del juez Guillermo Yacobucci.

La recusación se apoya en la pertenencia de Ledesma al Comité Consultivo del INECIP y en un comunicado del CIPCE que sostiene que cerrar la investigación implica «profundizar la impunidad». El planteo no debería prosperar, según evaluaciones de fuentes judiciales, que destacaron que formar parte del comité no significa intervenir en sus deliberaciones ni compartir todas sus posiciones.

«El propio escrito reconoce que integrar dicho comité académico no implica que la magistrada participe en las deliberaciones internas de la entidad, elabore sus pronunciamientos ni haga propias todas sus posturas».

Versiones sobre presiones y el futuro de Ledesma

En paralelo, circularon en la Cámara de Diputados versiones sobre presuntas presiones del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para influir en el criterio de la jueza. Según esos comentarios, el Gobierno no impulsaría su pliego ante el Senado el año próximo, cuando cumpla 75 años, para que pueda continuar en el cargo. Ledesma todavía no solicitó una prórroga.

Un integrante del Consejo de la Magistratura recordó el antecedente de la jueza de Casación Ana María Figueroa, quien se jubiló en 2023 tras una disputa que involucró al Senado, a sus colegas y a la Corte Suprema. Figueroa había denunciado que Mahiques visitó su despacho cinco días después de la asunción presidencial de Mauricio Macri para pedirle que declarara inconstitucional el Memorando de Entendimiento con Irán.

La disputa fiscal por la reapertura de la causa Libra

La causa fue cerrada por Martínez de Giorgi, quien sobreseyó a los imputados a partir de un dictamen del fiscal Eduardo Taiano. Rodríguez busca que se revise ese resultado. La apelación deberá ser analizada por el juez Daniel Rafecas, recientemente propuesto por el Gobierno para ascender a camarista del fuero criminal, mediante el envío de su pliego al Senado.

El expediente también quedó atravesado por cuestionamientos relacionados con vínculos familiares y designaciones. Meses después de que se publicara el decreto 589/26, que nombró a su esposa, Ana María Cristina Juan, como jueza federal de Hurlingham, Martínez de Giorgi dictó los sobreseimientos. Taiano, por su parte, tenía un hijo designado como funcionario del Gobierno.

En la Sala II, Yacobucci ya votó en contra de reincorporar a los querellantes. Su hijo, Ignacio Yacobucci, estuvo al frente de la Unidad de Información Financiera entre 2024 y 2025 y actualmente integra el equipo de asesores de Mahiques. Ledesma enfrenta así el pedido de recusación de Novelli y, al mismo tiempo, la necesidad de que el Gobierno impulse su pliego para continuar cinco años más en Casación.