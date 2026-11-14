En un alegato de casi seis horas, los abogados del músico solicitaron que sea absuelto y plantearon nulidades y pedidos subsidiarios. Sostuvieron que actuó en legítima defensa ante una agresión de Cristian Díaz.

La defensa de Cristian Gabriel Pity Álvarez pidió su absolución en el juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Gringo Díaz, ocurrido en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. El músico, de 54 años, es el único imputado por el hecho.

La audiencia número 20 estuvo dedicada al alegato de cierre de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes expusieron durante casi seis horas y dividieron su presentación en cuatro bloques. Antes de comenzar, el secretario del Tribunal Oral en lo Criminal 29 informó que Álvarez, internado de manera involuntaria en un centro de salud mental de Castelar, no participaría de forma remota y estaría representado por sus abogados.

La defensa de Pity Álvarez planteó nulidades y pidió otro juicio

Baños solicitó que se "absuelva al imputado y que se realice un nuevo juicio". Luego reiteró 10 planteos de nulidad y 14 pedidos subsidiarios, que ya había formulado en audiencias anteriores.

"Este juicio no tendría que haber ni siquiera iniciado. Este juicio es probable que sea anulado en alguna instancia posterior. La acusación no tuvo en cuenta ni el contexto, ni el lugar, ni la necesidad de defenderse para proteger su integridad física y de la testigo. Álvarez fue agredido y esta agresión implicó un grave riesgo para su vida y para su salud", sostuvo Baños.

El abogado calificó lo ocurrido como "una tragedia" y describió a Díaz como una persona agresiva que "lo superaba en peso, en tamaño y que practicaba boxeo". "Esto le hubiera provocado una lesión gravísima o incluso la muerte", afirmó.

El argumento de legítima defensa en el caso de Villa Lugano

"No fue un homicidio simple, hizo lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar. Nadie está obligado a que le exijan pelear, más cuando se tiene en cuenta el contexto del barrio y la hora. Fue un exceso en la legítima defensa, pero ni eso pudo ser acreditado por el Ministerio Público", expresó el defensor.

Baños sostuvo que Álvarez estuvo privado de su libertad entre 30 y 60 minutos por Díaz, quien, según la defensa, lo amenazaba para que peleara poco antes del crimen. "Vamos a demostrar la agresión y privación de la libertad agravada a una persona enferma, con trastornos de adicción, con problemas de cadera. Eso solo constituye una agresión ilegítima", señaló.

Entre los planteos subsidiarios, la defensa pidió que Álvarez sea juzgado por un jurado popular. También cuestionó su capacidad para comprender lo que sucede en la sala y señaló que no se incorporaron informes de peritos de parte ni testimonios de testigos. "Álvarez solo pudo mantener la atención en esta sala de audiencias totalmente drogado. Atraviesa una situación de vulnerabilidad", describió Baños.

El tribunal rechazó el pedido de recusación

Durante el alegato, Baños anunció una nueva recusación y pidió al presidente del tribunal, Gustavo Goerner, que se apartara por haber rechazado en abril de 2021 el sobreseimiento de Álvarez, antes de que se definiera el inicio del debate. El defensor manifestó su "aprecio y respeto" por Goerner y por los jueces Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Goerner rechazó el planteo. Ramos Padilla respondió que "no se puede andar por el mundo recusando" y afirmó que "no va a tramitar la recusación de esta naturaleza". Navarro votó en el mismo sentido.

Baños también cuestionó el desarrollo de la causa y sostuvo que hubo "sesgos inquisitivos donde se vulneraron este proceso desde la instrucción hasta el debate y compromete las bases del sistema jurídico penal". Según planteó, la acusación no contempló hipótesis alternativas al homicidio simple agravado, como la legítima defensa o el exceso en esa defensa.

Qué sostuvo Queijeiro sobre Díaz y el contexto del barrio Samoré

En el segundo bloque, Queijeiro describió a Díaz, a Álvarez y el contexto del barrio Samoré. También puso el foco en la duración de la pelea, que, de acuerdo con la defensa, "duró entre 30 y 60 minutos".

"¿Quién era 'Gringo' Díaz? Consumía estupefacientes y alcohol, como dijo una testigo. Las pericias dieron que consumió 1,5 de alcohol y cocaína. Tenía conocimiento de boxeo. Era una persona superada en peso y tamaño. Pedía peajes, cigarrillos, alcohol y plata. Paraba con una bandita con la que consumían", sostuvo el abogado.

Queijeiro, quien dijo ser amigo de Pity, aclaró que no iba a hacer valoraciones personales, sino a contextualizar quién era Díaz. "Ambos tuvieron una vida dura, tanto el señor Díaz como el señor Álvarez", afirmó.

Sobre el músico, señaló: "Una persona que se distinguió de ese barrio marginal. Ni la fama ni el dinero lo han cegado y quiso seguir en ese lugar. Nuestros testigos dijeron que era una persona buena. Era pacífico, amable y que sufría pedidos y aprietes en el barrio." También sostuvo: "No justifico que esté armado, pero ¿no es entendible señores jueces? Un perito dijo que fue esa pistola creada para defensa personal. El padre César (Scicchitano Tagle) dijo que Pity no quería matar ni a cucarachas".

La defensa afirmó que Álvarez usó el único medio que tenía

Queijeiro sostuvo que Díaz "agredió de forma ilegítima y grave, por el tiempo y la agresividad" y que el músico "se defendió con el único medio racional que tenía. Los disparos eran el único medio eficiente que tenía".

El abogado agregó que las pericias de rastros de pólvora dieron positivo en la mano hábil de Díaz, aunque aclaró que no se pudo determinar en qué momento habría utilizado un arma. Tras un cuarto intermedio, Baños retomó el alegato y citó declaraciones de varios de los 40 testigos que declararon a lo largo de las 20 audiencias.

En ese tramo, el defensor insistió en que Álvarez "se defendió de una privación ilegal de la libertad y de la agresión con un arma".