Marcos Enrique González Rodríguez, uruguayo, y Ethel Villalta de Rodríguez, salvadoreña, fueron arrestados en el paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos. La investigación busca determinar si colaboraron en la fuga del exintegrante de las Brigadas Rojas.

Marcos Enrique González Rodríguez y su pareja, Ethel Villalta de Rodríguez, fueron detenidos cuando intentaban cruzar a Uruguay por el paso fronterizo que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos. Ambos están sospechados de haber colaborado en la fuga de Leonardo Bertulazzi, el italiano de 74 años que escapó de su departamento en Monserrat mientras aguardaba su extradición.

La hipótesis de los investigadores es que la pareja pudo haber intervenido en la logística previa a la huida. "Los detenidos son un uruguayo y su pareja salvadoreña. Militantes de izquierda quienes tenían mucha relación con el fugado. Se cree que podrían haber ayudado en la logística previa a la fuga. Habrían tenido mucho contacto en los días previos", señaló un investigador.

El operativo en la frontera y los elementos secuestrados

La Dirección Nacional de Migraciones había recibido una alerta sobre los apellidos vinculados a Bertulazzi. Por orden de la jueza federal María Servini, la pareja fue requisada en el cruce fronterizo. El procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal de Gualeguaychú de la Policía Federal.

Durante el operativo se incautaron seis celulares, dos computadoras, ocho pendrives y cinco discos extraíbles. También encontraron ocho documentos a nombre de Rodríguez González y otros diez con el apellido de la mujer, además de cinco tarjetas bancarias.

La pareja se trasladaba en un Suzuki Dzire con patente uruguaya. Llevaba 3.440 dólares, 279.000 pesos argentinos, 5.500 pesos uruguayos, 100 coronas suecas, 120 pesos mexicanos, 160 quetzales guatemaltecos y 90 euros.

Un grupo de Signal con un contacto llamado Leonardo

Tras las requisas, intervino de manera remota el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal para realizar un análisis inicial de los dispositivos. Uno de los datos relevantes surgió del celular de Villalta de Rodríguez: tenía instalada la aplicación de mensajería Signal, conocida por sus herramientas de privacidad y seguridad.

En la aplicación, la mujer integraba un grupo llamado "BLA", compuesto por 17 personas. Entre los participantes había un contacto agendado como "Leonardo". En los mensajes recuperados durante el primer análisis se encontraron referencias a la extradición de Bertulazzi.

González Rodríguez ya estaba bajo la lupa del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista. Los investigadores sabían que mantenía un vínculo frecuente con el italiano y habían comunicado a Migraciones, el 10 de noviembre, que debía prestar atención a los pasos fronterizos, en particular a los que conectan Argentina con Uruguay. El apellido del uruguayo estaba entre los informados.

El vínculo previo entre González Rodríguez y Bertulazzi

En agosto de 2024, cuando Bertulazzi fue detenido en su departamento de la calle Defensa 649, González Rodríguez fue acusado de realizar maniobras para distraer a los agentes y demorar el arresto. Además, los registros de visitas de la División Alcaldía del Anexo de Cavia indican que el uruguayo fue a verlo en más de una oportunidad, durante los días que el italiano permaneció allí antes de obtener la prisión domiciliaria.

"La pareja alternaban viviendo acá y en Uruguay", precisó una fuente vinculada con la investigación. La mujer es salvadoreña, al igual que el país donde Bertulazzi y su esposa vivieron durante varios años antes de instalarse en Argentina.

La fuga antes de la extradición a Italia

Bertulazzi escapó de su departamento dos días antes de la fecha prevista para su traslado a Italia. Según se informó, descendió cinco pisos con un arnés y logró eludir a la custodia que lo vigilaba. Su extradición se había solicitado por su pertenencia a las Brigadas Rojas, organización por cuyos crímenes, cometidos entre fines de la década de 1970 y comienzos de la de 1980, fue condenado a 27 años de prisión.

El abogado del italiano, Rodolfo Yanzón, había indicado que el traslado estaba previsto para ese jueves, aunque todavía no existía un acuerdo definitivo entre Argentina e Italia sobre el operativo. "La decisión que tomó fue desesperada, prevaleció la libertad a su estado de salud", expresó el letrado, quien detalló que Bertulazzi había sufrido tres accidentes cerebrovasculares y tenía dificultades de motricidad.