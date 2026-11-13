El exintegrante de las Brigadas Rojas tenía prevista una posible extradición a Italia y afrontaba problemas de salud, según su defensor. El abogado denunció una persecución política y cuestionó el proceso judicial.

El italiano Leonardo Bertulazzi, de 74 años, tenía prevista para el jueves su posible extradición a Italia. Su abogado, Eduardo Yanzón, sostuvo que la noticia habría sido el detonante de la fuga del exintegrante de las Brigadas Rojas, quien cumplía prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Monserrat.

Bertulazzi tiene una condena de 27 años de prisión dictada por la Justicia italiana por delitos cometidos cuando integraba el grupo armado, entre fines de la década de 1970 y principios de la de 1980. Yanzón afirmó que su cliente tomó una decisión desesperada pese a sus problemas de salud.

El abogado cuestionó el juicio y la extradición a Italia

El defensor remarcó que Bertulazzi fue juzgado y condenado en ausencia. Según expresó, el acusado no pudo ejercer su derecho de defensa y la principal prueba en su contra fue el testimonio de una persona arrepentida.

“sin poder ejercer sus derechos”

Yanzón también sostuvo que la declaración se produjo en 1985, en un contexto en el que, según afirmó, Italia perseguía a la izquierda y torturaba a presos políticos. El abogado señaló que el testigo arrepentido había sido uno de ellos.

El letrado recordó que Bertulazzi estaba amparado por la legislación sobre refugiados y migrantes. En 2002, ante un primer pedido de detención y extradición, la jueza María Servini rechazó la solicitud al considerar que Italia no garantizaba el derecho a un nuevo juicio con posibilidad de defensa. Según Yanzón, la postura cambió posteriormente.

La fecha de traslado y la fuga de Monserrat

De acuerdo con el abogado, en febrero de 2024 los gobiernos de Argentina e Italia resolvieron “hacer cesar el refugio” de Bertulazzi. Yanzón dijo que Servini sostuvo que “no tenia competencia” y que la extradición dependía de la Cancillería y de Interpol.

El defensor explicó que Italia había ofrecido enviar un avión para el traslado, pero aguardaba la confirmación argentina. También contó que habló con Bertulazzi el lunes a la medianoche y le comunicó la negativa de Servini. “Se ve que eso le disparó la decisión de la fuga”, afirmó.

Sobre las condiciones que, a su juicio, habría enfrentado en Italia, Yanzón aseguró: “En Italia hay un régimen de cárcel dura, iba a estar en una celda de aislamiento”.

Los problemas de salud de Leonardo Bertulazzi

El abogado dijo que solicitó a Servini que el acusado fuera examinado por un profesional del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. Según explicó, Bertulazzi había sufrido tres accidentes cerebrovasculares en el último tiempo, además de episodios breves de pérdida del conocimiento y dificultades motrices.

Yanzón indicó que el viernes su cliente fue atendido en el centro de epilepsia del hospital Ramos Mejía y tenía un turno para realizarse un encefalograma el 27 de noviembre.

El defensor contó que se enteró de la fuga por la esposa de Bertulazzi. Según su relato, el hombre salió de la vivienda el martes, descendió cinco pisos colgado de un arnés, trepó una pared y saltó a un baldío antes de escapar por la calle Bolívar al 600.

La denuncia por persecución política y derechos vulnerados

Yanzón dijo que la esposa de Bertulazzi consultó a los policías que custodiaban la vivienda y describió la situación con una frase atribuida a Diego Armando Maradona: “a quienes se 'les escapó la tortuga', ya que se les fue un tipo de 74 años”.

“Él está solo, no tiene cobertura médica, nadie lo ayudó. No hay autos ni motos, está a la deriva. Temo por su salud, solo vi por el video que circuló que estaba vivo. La decisión que tomó fue desesperada, prevaleció la libertad a su estado de salud. Hoy está prófugo”, afirmó el abogado.

Yanzón responsabilizó al gobierno de Javier Milei y a la jueza Servini por la situación legal de su defendido. Sostuvo que se vulneraron derechos vinculados con el refugio y la salud, y cuestionó que el pedido de extradición fuera llevado a la Justicia federal.

“El gobierno avanzó ilegalmente disponiendo la judicialización del pedido de extradición. Si un Estado pide la extradición de una persona refigurada, existe el derecho de recalzarla. El gobierno viola esa ley y la manda al juzgado federal de Servini”

El abogado agregó que la Comisión Nacional para los Refugiados fue consultada y que, según su versión, el cambio de estatus se justificó porque Bertulazzi había pedido en 2018 la prescripción de la pena ante un tribunal italiano. Dijo que ese pedido fue concedido y que la decisión se revirtió después del nombramiento de Giorgia Meloni como primera ministra.

“La persecución política está clara”, afirmó Yanzón. Describió a Bertulazzi como “un militante de izquierda vinculado a las organizaciones sociales más que a las armadas, en Italia y en El Salvador”, país donde vivió casi dos décadas antes de llegar a la Argentina.

El defensor concluyó: “Este gobierno relaciona migración y refugio con terrorismo. Son dos gobiernos (con el italiano) que desprecian los derechos humanos, los derechos de los migrantes y los refugiados”. Después de la entrevista, fueron detenidos en Entre Ríos una mujer salvadoreña y un hombre uruguayo, sospechados de haber colaborado con la fuga.