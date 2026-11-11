Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El cierre comenzó a las 00 y se extenderá hasta las 18 de este miércoles, en ambos sentidos, desde la avenida General Paz hasta Luján. Las colectoras seguirán habilitadas y se recomendó usar el transporte público.

El Acceso Oeste permanece totalmente cerrado hasta las 18 de este miércoles por el operativo de seguridad dispuesto ante la visita del papa León XIV a Luján. La interrupción comenzó a las 00 y abarca ambos sentidos, desde la avenida General Paz hasta el ingreso a la localidad bonaerense.

El corte forma parte de las medidas previstas para la que será la última actividad del pontífice en territorio argentino. Según informó el municipio, las colectoras permanecerán habilitadas durante toda la jornada.

Rutas afectadas y alternativas para viajar a Luján

También habrá interrupciones en la Autovía 7 desde la Ruta 6, la Ruta 192, la Ruta 6, la Vieja Ruta 7, la Ruta 34, la Ruta 5 y la Ruta 47.

La comuna recomendó «planificar el traslado con anticipación y priorizar el uso del transporte público». Las líneas de los trenes Sarmiento y San Martín funcionarán con una mayor frecuencia operativa. Ante la cantidad de personas que se espera, también se aconsejó realizar a pie el último tramo hasta la basílica de Luján.

Operativo sanitario y preparativos en la ciudad

El municipio de Luján informó que habrá guardias de médicos y enfermería para atender urgencias en distintos puntos cercanos, entre ellos Carlos Keen, Open Door, Olivera y Pueblo Nuevo. Además, se reforzará la atención en el Hospital Ramón Carrillo de Torres y en la Clínica San José Obrero.

Como parte de los preparativos para la última misa multitudinaria del Papa en Argentina, antes de que continúe su gira por Perú, el centro urbano de Luján fue convertido en una zona peatonal. Allí se instalaron puestos de hidratación, postas de salud y pantallas gigantes.

El Parque San Martín será sede de una vigilia previa, con presentaciones artísticas y servicios gastronómicos. Para la jornada, se permitirá el ingreso de elementos básicos para los asistentes.