Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El exintegrante de las Brigadas Rojas escapó de su arresto domiciliario en San Telmo, donde aguardaba la extradición a Italia. La Justicia argentina ordenó su detención inmediata y se difundieron cuatro fotografías para localizarlo.

Interpol difundió cuatro fotografías de Leonardo Bertulazzi para colaborar en la búsqueda del italiano de 74 años, quien escapó del arresto domiciliario que cumplía en el barrio porteño de San Telmo. La Justicia de Italia lo requiere para que cumpla una condena de 27 años de prisión por el secuestro del empresario Pietro Costa.

El prófugo aguardaba su extradición en un departamento ubicado en Defensa al 600. Según la reconstrucción de la fuga, descendió desde un balcón con ayuda de un arnés y luego desapareció. Dos de las imágenes difundidas por la policía internacional corresponden a su detención en 2024, cuando dejó de tener vigencia su estatus de refugiado político.

La búsqueda de Leonardo Bertulazzi y su fuga en San Telmo

Bertulazzi debía permanecer bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica monitoreada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Tras confirmarse la fuga, también se conoció que había incumplido esa medida en otras ocasiones, aunque había sido recapturado por las autoridades.

En esta oportunidad, el italiano se quitó el dispositivo sin que se activara una alerta. De acuerdo con la información oficial, utilizó un aparato para alterar las mediciones de temperatura corporal, latidos y humedad que registraba la tobillera.

La tobillera electrónica y el operativo policial

Al advertir que Bertulazzi no registraba movimientos, personal policial se dirigió al departamento y lo encontró vacío. En el lugar hallaron la tobillera y un dispositivo preparado para simular la temperatura corporal del detenido.

Por los antecedentes de Bertulazzi en la fabricación de bombas, los agentes sospecharon inicialmente que la tobillera podía haber sido adaptada como un explosivo y convocaron a especialistas. La División Explosivos y la Unidad de Búsqueda de Evidencias de la Policía Federal descartaron esa posibilidad y determinaron que el aparato servía para mantener una lectura simulada de la temperatura.

La condena en Italia y el pedido de extradición

Bertulazzi integró las Brigadas Rojas, grupo paramilitar que participó, entre otros hechos, en el secuestro y asesinato de Aldo Moro, exprimer ministro italiano, en 1978. Sin embargo, la condena de 27 años que debe cumplir en Italia corresponde al secuestro del empresario Pietro Costa.

Tras iniciar su exilio en Centroamérica, Bertulazzi fue detenido en 2002 en el barrio porteño de Constitución, en un taller donde intentaba reparar su moto. En 2024 volvió a ser arrestado, esta vez en su vivienda de Defensa, luego de que el Gobierno argentino no renovara su estatus de refugiado político, otorgado durante el kirchnerismo.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1, a cargo de María Servini, ordenó nuevamente su detención inmediata para avanzar con el trámite de extradición. Interpol pidió difundir las imágenes con rapidez para facilitar la localización del prófugo.