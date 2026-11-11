La mujer de 22 años era madre de un nene de 7 y llevaba una semana desaparecida. Un hombre de 35 años fue detenido en Chaco y habría confesado el crimen; la Justicia investiga un posible femicidio.

Karina Cáceres, de 22 años, fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda de José C. Paz. Por el hecho detuvieron a Ignacio Daniel González, de 35 años, vecino de la joven, quien habría reconocido su responsabilidad en el crimen. La Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

Cáceres era buscada desde hacía una semana. González fue localizado en Charata, Chaco, adonde había viajado el mismo lunes en que desapareció la joven. Según la investigación, se presentó espontáneamente en una comisaría después de comunicarse con familiares y presuntamente admitió que la había asesinado y ocultado su cuerpo.

El hallazgo de Karina Cáceres en José C. Paz

El cuerpo fue encontrado en el pozo ciego de una casa ubicada en Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron ropa y la bicicleta de la víctima, elementos que podrían ser relevantes para la causa. Personal de Bomberos participó del operativo y los peritos confirmaron que el cuerpo estaba dentro del pozo.

El detenido será trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia. La detención fue formalizada en Chaco y en el expediente intervino la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín.

Quién era la joven y cómo reconstruyeron sus últimos movimientos

Karina era madre de un nene de 7 años y su desaparición había sido denunciada luego de que no regresara a su casa. La denuncia habría sido presentada por su pareja, Ramón David Barrionuevo, quien dijo que la había visto por última vez después de una discusión. Según su relato, se fue a dormir y, al despertarse, la joven ya no estaba.

El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los movimientos de Cáceres. En una filmación se la observa cerca de las 6 de la mañana del día de su desaparición, en la zona de las calles Finlandia y Austria. Iba con un hombre y llevaba su bicicleta. Cuando las imágenes se difundieron, el 18 de julio, la familia del sospechoso lo reconoció, según la información incorporada a la causa.

La investigación por el crimen y las pruebas pendientes

La Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar la mecánica del asesinato y avanzar con la investigación. Entre las circunstancias previas que se incorporaron al expediente figura que Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, habían participado de festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza, el sábado 11 de julio.

Durante esa madrugada se habrían producido discusiones por celos mutuos. Los investigadores también establecieron que González viajó a Chaco el lunes en que desapareció Cáceres y que allí se presentó voluntariamente en una comisaría, donde habría confesado el hecho.