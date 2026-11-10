Un adolescente de 16 años y un joven de 19 fueron arrestados por el homicidio de Franco Depauli, ocurrido durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina. Ya había sido detenido un sospechoso de 20 años.

La investigación por la muerte de Franco Depauli, ocurrida en Cañuelas durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, sumó dos nuevos detenidos. Un adolescente de 16 años y un joven de 19 fueron arrestados este jueves 9 de julio por la Policía Bonaerense.

Depauli, de 46 años, murió el martes tras recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea. Los nuevos sospechosos fueron identificados mediante cámaras de seguridad y videos filmados por vecinos.

Dos detenidos por la muerte de Franco Depauli

Por orden de la fiscalía, efectivos de la Estación de Policía Comunal 2da de Cañuelas realizaron dos allanamientos y detuvieron a L. D. C., de 16 años, y a R. G. G., de 19. El adolescente fue trasladado a un centro de alojamiento juvenil de La Plata y quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de turno.

El primer detenido por el caso fue un joven de 20 años, identificado como I. N. L., quien fue arrestado en la vía pública horas después del homicidio. Al igual que los otros dos sospechosos, habría sido reconocido a partir de grabaciones aportadas por vecinos. Tiene antecedentes por robo y enfrenta una imputación por homicidio simple.

Cómo ocurrió el ataque en los festejos en Cañuelas

Mientras la Justicia reconstruye las circunstancias del hecho, José Aristóbulo del Valle, director de Cañuelas al Día, relató que la pelea habría comenzado durante los festejos y que Depauli fue alcanzado por una piedra.

“Lo que sabemos es que él estaba festejando y aparentemente habrían existido mecheras, que pasa en todos los acontecimientos, y ahí se arma la pelea. Comenzaron a arrojar piedras y este hombre cae desmayado”.

“Todos pensaron que era algo no tan grave. Cuando llega al hospital, dan un parte de un infarto. Y no, él había recibido un piedrazo en la cabeza y luego, habría muerto de un paro cardiorrespiratorio”.

Según la reconstrucción policial, los disturbios se habrían iniciado en la esquina de Libertad y 25 de Mayo. Depauli intentó acercarse a su auto, estacionado en las inmediaciones, cuando una piedra lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente. En un primer momento, quienes estaban en el lugar no habrían advertido la gravedad de la lesión.