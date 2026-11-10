Carlos Narciso Castiñeira, de 81 años, fue encontrado sin vida en su campo, a la altura del kilómetro 621 de la ruta nacional 3. La autopsia determinó que sufrió un traumatismo de tórax y un hemoneumotórax, lesiones compatibles con la embestida de un animal.

Carlos Narciso Castiñeira, un chacarero de 81 años muy conocido en Coronel Dorrego por su compromiso con la comunidad, murió en su establecimiento rural tras ser embestido por un carnero. Su hija lo encontró sin vida luego de que no regresara del campo.

El hombre había viajado el domingo en su camioneta Chevrolet S10 hasta el predio, ubicado a la altura del kilómetro 621 de la ruta nacional 3. Ante la falta de noticias, su hija María Lucrecia, de 51 años, fue a buscarlo. Encontró el vehículo detenido y el cuerpo de su padre a pocos metros, con un golpe visible en la zona parietal izquierda.

La autopsia confirmó lesiones compatibles con una embestida

En un primer momento, la escena hizo sospechar que podía tratarse de un crimen. Sin embargo, junto a la víctima estaba un carnero blanco y negro, que se mostró agresivo ante la llegada de los efectivos del Comando de Prevención Rural de Coronel Dorrego y también intentó embestir al peón de un campo lindero.

La autopsia estableció que Castiñeira murió por un hemoneumotórax, es decir, la acumulación simultánea de aire y sangre entre los pulmones y la pared del tórax, además de un traumatismo torácico. Las lesiones fueron consideradas compatibles con la embestida de un animal.

La investigación quedó a cargo de la Justicia de Coronel Dorrego

La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego, a cargo de Leopoldo Vega y dependiente del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

El carnero es el macho adulto de la oveja y puede embestir con la cabeza por dominancia o territorialidad, así como durante la época de celo. El animal estaba junto a Castiñeira cuando lo encontraron.

El recuerdo de Carlos Castiñeira en Coronel Dorrego

Castiñeira había enviudado años atrás. Su esposa, María Teresa del Run, conocida como Marita, murió de cáncer. En marzo de 2018, el Centro Cultural de Coronel Dorrego reconoció la trayectoria de ella como maestra y destacó también sus condiciones como escritora.

El matrimonio tuvo una activa participación en la Asociación Española. La entidad despidió a Castiñeira con un mensaje en el que lo recordó como un colaborador permanente, integrante durante años de la Comisión Directiva y miembro del grupo de paelleros. También expresó sus condolencias a su hija Lucrecia y a sus nietos.

La Cooperativa Eléctrica, a cargo del sepelio realizado el martes a las 16 en el cementerio local, lamentó la muerte de quien definió como su permanente colaborador y actual consejero. Castiñeira tenía tres nietos; su hija está en pareja con el intendente de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, de 64 años.

Su trayectoria como orfebre y productor agropecuario

El 7 de noviembre de 2025, el Centro Cultural presentó el catálogo digital Carlos Castiñeira: El Orfebre de Dorrego, dedicado a su trabajo en metales y a su aporte al patrimonio cultural local. La publicación reúne imágenes, reseñas y testimonios sobre sus piezas, entre ellas mates, cuchillos, llaveros, joyas y anillos de oro y plata.

Castiñeira se volcó a la orfebrería a los 60 años y profundizó esa actividad durante la enfermedad de su esposa. Solía decir: «Dorrego fue muy generoso conmigo». También describía el oficio como «una limpieza de cabeza» y sostenía que sin «pasión» no había éxito.

Entre los mensajes de despedida publicados por personas que lo conocían, una expresó: «Mi más sentido pésame a la familia, una muy buena persona y un ejemplo como productor agropecuario. QEPD».