Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 3 min de lectura

Dos albañiles descubrieron restos humanos maniatados en una estación de servicio abandonada sobre la ruta 3. La Justicia busca identificar a la víctima y ordenó una reconstrucción digital de la escena.

El hallazgo de una tumba sellada bajo una losa de cemento en una vieja estación de servicio abandonada de Sierra Grande abrió una investigación judicial. En el interior encontraron el esqueleto de una persona con las manos y los pies atados y una bolsa atada sobre la cabeza.

Los restos fueron trasladados a Viedma, donde especialistas realizaron estudios durante cuatro días. El análisis avanzó desde el cráneo hasta los pies y busca establecer el sexo y la edad de la víctima, además de posibles indicios sobre la causa y la fecha de muerte. Los primeros resultados todavía no fueron informados oficialmente.

El hallazgo de la tumba en una estación abandonada

El descubrimiento ocurrió el sábado 31 de octubre, cuando dos albañiles que remodelaban el predio, ubicado sobre la ruta nacional 3 y cerca del estadio municipal de fútbol, detectaron algo extraño bajo el piso, en el sector de los baños. Uno de ellos advirtió que el espacio tenía una forma similar a una tumba y dieron aviso a las autoridades.

Primero llegaron los Bomberos Voluntarios y luego efectivos de la comisaría 13, que preservaron la escena. También intervinieron el Gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones de San Antonio y Sierra Grande.

La construcción está cerca del acceso sur al centro de la ciudad, en un paraje desolado y frente a una estación de servicio Axion. El lugar habría sido proyectado como estación de servicio, aunque nunca llegó a vender combustible. Allí funcionaron un restaurante, que atendía hasta la medianoche, y luego un pequeño boliche bailable. El predio llevaba al menos cinco años abandonado.

La autopsia y las pistas para identificar a la víctima

La forma en que fueron encontrados los restos lleva a los investigadores a considerar la hipótesis de una muerte violenta, aunque todavía no hay certezas sobre lo ocurrido ni sobre la identidad de la persona. Además de los restos óseos, en el lugar había una campera, borcegos de seguridad y una dentadura postiza.

La fiscal Maricel Viotti Zilli busca determinar quién era la víctima y cómo terminó enterrada en el predio. Mientras se aguardan los resultados forenses, comenzaron a cotejarse los registros de personas desaparecidas de Sierra Grande y de otras localidades de Río Negro y Chubut.

La investigación podría avanzar también si alguien se presenta para reportar la desaparición de un familiar. Por ahora, el caso plantea dificultades y depende de los datos que puedan aportar los restos y las tareas de reconstrucción.

Reconstrucción digital de la escena en Sierra Grande

La Justicia ordenó realizar una reconstrucción virtual del lugar, a cargo de un arquitecto. Para eso se utilizará un escáner Faro 3D, que emplea rayos láser y sensores para medir distancias y ángulos, y registra millones de puntos por segundo.

El dispositivo genera una nube tridimensional de alta precisión con la ubicación de la tumba y de los elementos del entorno. Luego, los datos se procesan con programas especializados para observar la escena desde distintos ángulos en una computadora y facilitar el análisis del caso.

Sierra Grande fue una ciudad minera cuyo período de mayor esplendor se dio en las décadas de 1970 y 1980. La localidad sufrió un fuerte impacto en los años noventa, cuando cerró Hierro Patagónico Sociedad Anónima (Hipasam). La identidad de la persona enterrada en la estación abandonada sigue siendo uno de los principales interrogantes de la investigación.