Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 2 min de lectura

El cuerpo fue encontrado durante la búsqueda de un hombre de 64 años desaparecido en la zona rural de Isletas. Tres hombres fueron detenidos tras allanamientos y la Justicia espera los resultados de las pericias para identificar a la víctima y determinar cómo murió.

La Policía de Entre Ríos encontró el cuerpo de una persona mayor de edad en una planta de reciclaje de residuos de Diamante. El hallazgo se produjo durante un rastrillaje por la desaparición de un hombre de 64 años en la zona rural de Isletas, y derivó en la detención de tres sospechosos.

La identidad de la víctima todavía no fue confirmada. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde, donde se realizan pericias para establecer quién era y determinar las causas de muerte.

Búsqueda en Isletas y hallazgo en una planta recicladora

La investigación por la desaparición comenzó el domingo por la noche, luego de que familiares denunciaran que hacía varios días que no tenían noticias del hombre. Según la información reunida, vivía solo en una casa de la zona rural del distrito Isletas, en el departamento Diamante, y sus allegados lo habían visto por última vez algunos días antes.

Tras la denuncia, efectivos de la Jefatura Departamental Diamante desplegaron un operativo bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal. El rastrillaje incluyó perros entrenados y drones de la División de Técnicas Especiales de la Policía de Entre Ríos.

Durante la mañana del lunes, los trabajos se concentraron en las inmediaciones de la planta de reciclaje, donde los agentes encontraron el cuerpo. Personal de Bomberos Zapadores intervino para retirarlo y trasladarlo a la morgue judicial. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre el estado en que fue hallado ni sobre los resultados de las pericias.

Tres detenidos tras allanamientos en Diamante

Después del hallazgo, los investigadores avanzaron con distintas medidas para reconstruir lo ocurrido. Con autorización del Juzgado de Garantías, se realizaron tres allanamientos simultáneos en Diamante durante el mediodía del lunes.

Los procedimientos terminaron con la detención de tres hombres: dos de 40 años y uno de 21. Además, la Policía secuestró elementos considerados de interés, que serán sometidos a peritajes para establecer si están relacionados con el caso.

Los sospechosos fueron trasladados a la Alcaidía Policial y quedaron a disposición de la Justicia. La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras se aguarda el informe forense que permitirá avanzar en la identificación de la víctima y esclarecer las circunstancias de la muerte.