Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 11:54 a. m. · 2 min de lectura

Un joven de 25 años fue detenido tras intentar ingresar a una zona restringida con una credencial falsa. La Justicia federal ordenó allanar su domicilio y secuestró equipos de comunicación, documentación y otros elementos.

Un joven de 25 años fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires luego de intentar ingresar a una zona restringida del operativo de seguridad organizado por la visita del papa León XIV. El sospechoso llevaba una credencial falsa que lo identificaba como supuesto integrante del dispositivo de seguridad del Vaticano.

El detenido fue identificado como Tomás Eduardo Natenzon, quien fue interceptado el domingo 8 de noviembre por efectivos de la Policía de la Ciudad, en la intersección de avenida Del Libertador y Kennedy, cerca del Monumento a los Españoles y a pocos metros del escenario preparado para la misa multitudinaria del Pontífice.

Al momento del procedimiento, el joven circulaba en una motocicleta Kawasaki cuya patente simulaba pertenecer a un vehículo oficial. Además, llevaba cuatro equipos de comunicación y varias acreditaciones.

Una de las credenciales llamó especialmente la atención de los investigadores. Tenía su fotografía y la inscripción «Enlace Vaticano Acceso Nivel 1», aunque se trataba de una identificación de fabricación casera que no contaba con autorización oficial.

Natenzon aseguró pertenecer al cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y presentó un permiso de circulación que resultó ser falso.

La situación motivó la intervención de la Justicia federal. La jueza María Romilda Servini, titular del Juzgado Federal N.º 1, dispuso su detención e incomunicación en una causa por presunta falsificación de documento público e intimidación pública. En la investigación también interviene el fiscal Carlos Rívolo.

Como parte de las medidas judiciales, se ordenó allanar su domicilio en el barrio porteño de Palermo. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron computadoras, equipos de comunicación, documentación y otras credenciales presuntamente falsas.

Según información difundida este lunes, también se encontraron una placa policial aparentemente apócrifa y numerosos dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia y utilización.

¿Quién es el joven detenido?

Tomás Eduardo Natenzon está vinculado desde hace varios años con los sistemas de comunicación y los bomberos voluntarios.

En una entrevista realizada meses atrás, había contado que ingresó a la actividad bomberil a los 15 años y que se especializó en comunicaciones por radio y coordinación de emergencias.

También registra actividades comerciales relacionadas con la venta de equipos de telefonía, telecomunicaciones y electrónica.

De acuerdo con las primeras informaciones judiciales, no registraba antecedentes en los fueros federales ni en la Justicia de instrucción porteña.

La investigación busca establecer por qué intentó acceder a un sector restringido, cuál era el verdadero propósito de las acreditaciones falsas y si actuó por iniciativa propia.

El episodio generó preocupación por haberse producido en medio de un importante despliegue de seguridad destinado a garantizar la protección del papa León XIV durante su histórica visita a la Argentina.

Por el momento, no se informó que el detenido haya concretado alguna acción contra el Pontífice. La Justicia continúa investigando las circunstancias del hecho y el destino que pretendía dar a los elementos secuestrados. Cadena 3 Argentina +2