Las imágenes muestran a Felicitas Alvite en un cumpleaños durante su prisión preventiva y fueron acercadas por una excompañera de pabellón. No están incorporadas al expediente y contrastan con la evaluación de una perito sobre su conducta en la cárcel.

La difusión de fotos de una fiesta de cumpleaños en la cárcel sumó polémica al juicio oral contra Felicitas Alvite, de 23 años, conocida como “La Toretto de La Plata” y acusada por la muerte del motociclista Walter Armand, de 35. Las imágenes fueron tomadas durante la prisión preventiva de la joven en una alcaidía de Melchor Romero, en las afueras de La Plata.

En las capturas, Alvite aparece animada e integrada al grupo durante la celebración de otra reclusa. Las fotos fueron acercadas a la defensa por una ex presidiaria que compartió pabellón con ella, pero no forman parte del expediente ni fueron incorporadas al juicio.

Las fotos de la cárcel y el testimonio de la perito

La difusión de las imágenes contrasta con la declaración de María Cecilia Rodríguez, psiquiatra de la Asesoría Pericial de La Plata, quien declaró el miércoles ante el tribunal. La profesional sostuvo que Alvite “se mostraba incómoda por estar detenida con gente que no era de su condición social”.

Rodríguez también afirmó que, durante las entrevistas realizadas en prisión, la joven “no mostró signos de angustia por el motivo que la llevó a su detención”. Según su evaluación, no parecía arrepentida y estaba “deprimida por la situación de malestar que le generaba estar detenida con gente de distinta condición social”.

Tras esa declaración, una excompañera de pabellón se acercó al lugar donde se encontraba la defensa y entregó las fotos. “Nos trajo esas fotos porque entendió que las conclusiones de la profesional que habló ante los jueces no se ajustaban a lo que fueron los meses de Alvite en la cárcel de mujeres”, señalaron personas vinculadas al caso.

La estrategia de la defensa de Felicitas Alvite

El testimonio de la perito complicó la estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Flavio Gliemmo. Los abogados buscan sostener que Alvite está arrepentida por lo ocurrido, que el episodio la afectó profundamente y que quedó en un estado de vulnerabilidad emocional severo.

Gliemmo intentó recusar la intervención de Rodríguez para que su pericia y sus conclusiones no fueran consideradas. Sin embargo, los jueces rechazaron el planteo. Las fotos, por su parte, no podrían ser tenidas en cuenta por los magistrados del Tribunal Oral N.º 2, que lleva adelante el proceso, al no estar incorporadas al expediente.

La etapa de instrucción concluyó a fines del año pasado. El juicio oral fue fijado en febrero y las audiencias con los testigos presentados por las partes terminaron este viernes. El tribunal, integrado por Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard, estableció el martes 24 de noviembre para los alegatos y una eventual declaración final de Alvite y de Valentina Velázquez, de 22 años, la otra procesada.

La acusación por la muerte de Walter Armand

En la primera jornada del debate, el lunes 2 de noviembre, Alvite volvió a pedir perdón a los familiares de Armand. Dijo que nunca imaginó “que algo así” le “iba a pasar” y que sufre “como si fuera el primer día”. Después se quebró y no pudo continuar con su declaración.

La joven está acusada por la muerte de Armand, ocurrida en el cruce de las calles 13 y 532, en el borde del casco urbano de La Plata. La Justicia sospecha que participaba de una picada con otro auto, conducido por Velázquez, quien también está procesada.

Un perito en accidentes viales presentó estudios sobre el recorrido de los vehículos, las imágenes de video y las marcas que quedaron en el asfalto. De acuerdo con las pruebas, el Volkswagen Gol Trend rojo que conducía Alvite circulaba a entre 82 y 85 kilómetros por hora antes del impacto. El seguimiento desde la zona de Plaza Moreno hasta el lugar del choque registró velocidades de entre 40 y 85 kilómetros por hora.

Qué pena podría enfrentar la acusada

Familiares del músico fallecido también declararon durante el juicio. “No puede ser que después de lo que hizo no haya justicia”, expresó Milton, hermano de la víctima. Contó que Walter se había separado tiempo antes de morir y que sus hijos, de 8 y 16 años, “siguen preguntando qué le pasó a su papá”. También dijo que la madre quedó “destruida” por el hecho.

La fiscalía y los abogados de la querella buscan probar que la velocidad, una posible competencia de destreza al volante y la falta de una detención antes del impacto justifican una eventual condena más severa. La querella está patrocinada por el estudio de Fernando Burlando, bajo la dirección del abogado Fabián Améndola. “Con todo lo que tenemos, podemos alegar que se trató de un dolo eventual”, sostuvo Améndola.

El fiscal Martín Raúl Chiorazzi acusó a Alvite de “homicidio simple con dolo eventual”. La hipótesis sostiene que ella y su amiga entendían que su conducta podía provocar una muerte, pero no hicieron nada para evitarlo. Si esa figura no se acredita ante los jueces, la causa podría encuadrarse como homicidio culposo, que contempla una pena mucho menor. Alvite llegó al juicio con prisión preventiva, aunque actualmente cumple arresto domiciliario.